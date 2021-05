Filip Hrgović je frustriran: 'Pobjeda bi značila borbu s Tysonom ili Joshuom'

U izuzetno nezavidnoj poziciji nalazi se trenutno Filip Hrgović, nakon što je ostao bez meča protiv Michaela Huntera. S druge strane, njegov nesuđeni protivnik već ima ugovoren meč pa se može pretpostaviti kako je na tome radio već neko vrijeme i time samo zavlačio Hrgovića, koji je već neko vrijeme u punim pripremama.

Nema sumnje kako je najbolji hrvatski teškaš frustriran, no ništa puno drugačije nije niti kod Eddieja Hearna, koji je preuzeo organizaciju meča. O trenutnoj situaciji i opcijama progovorio je poznati promotor u svom razgovoru za iFL, prenosi Fight Site.

- To je sprdačina. S jedne strane imate Hrgovića, koji je pravi profesionalac i već neko vrijeme trenira u Miamiju. S druge strane imate Huntera s kojim smo šest tjedana pregovarali, ali nismo uspjeli doći do dogovora. Za to cijelo vrijeme je on objavljivao kako dolazi i kako će postati izazivač. Uostalom, imao je borbu koju treba pobijediti i borit će se protiv Joshue ili Furyja, u krajnjem slučaju za upražnjenu titulu. Došli smo do licitacije honorara, gdje sam se pojavio samo ja. I nisam stavio malu ponudu, što sam zapravo mogao, dao sam zapravo lijepu veliku ponudu. Hrgović je bio u oblacima, a Hunter nije bio samo sretan, na društvene mreže je postavio postere uz natpise kako ga nitko ne može pobijediti. I onda je odjednom nestao, prestao je odgovarati na pozive, da bi na kraju dogovorio meč protiv Mikea Wilsona. On je bio član Beach Boysa, ako se ne varam. Radio sam Mikeu Wilsonu meč u Monacu, on je bio mali čak i za boksača lakoteške kategorije. Što Michael Hunter radi? Žao mi je Hrgovića. Mi sad moramo ići dalje po listi, ali ovo je nevjerojatno izgubljeno vrijeme.

Morat će se što prije pronaći protivnika, no prioritet imaju borci što bolje plasirani na ljestvici. Hearnu je spomenuto jedno ime koje se uz Hrgovića već vezalo, a to je Martin Bakole. Hearn zapravo već dvije godine spominje njih dvojicu kao meč koji bi najviše volio vidjeti.

- Martin Bakole je ušao na listu, no morali bismo ići sve do dolje da bismo došli do njega. No, puno ljudi se ne želi boriti protiv Hrgovića. I neki su već zauzeti. Imate tu Usyka. Zatim je tu Kabayel koji je dogovorio meč protiv Kevina Johnsona. Ali ,tu je Dempsey McKean, kao i Zhang Zhilei. Imate Josepha Parkera, on bi se mogao boriti protiv njega, no radi se na revanšu protiv Chisore. Moglo bi doći do Bakolea, no jedna me stvar jako smeta. Sve ovo izgubljeno vrijeme. Ako se Hunter nije htio boriti, zašto to nije rekao. Nije li svakome cilj boriti se za svjetsku titulu? Imao je ispred sebe 50-50 borbu s Hrgovićem, koji je možda blagi favorit zbog veličine, ali on je Hunter. Vjerojatno nije dovoljno vjerovao u sebe. Drag mi je Michael Hunter, ali mislim kako se ovog puta malo posrao po svemu", nabrojao je Hearn neka imena prije nego je ponovno izrazio nevjericu u ono što je Hunter napravio. Amerikanc je zbog toga čak izgubio i šest pozicija na IBF ljestvici.