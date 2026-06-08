Fifa u tišini promijenila važno pravilo na SP-u, valjda ovo neće 'kačiti' Hrvatsku

Na četiri posljednja svjetska prvenstva o poretku u skupinama, u slučaju da momčadi imaju isti broj bodova, odlučivala je gol razlika. No, za ovo Svjetsko prvenstvo krovna nogometna organizacija Fifa odlučila je promijeniti to pravilo i sad će u slučaju istog broja bodova o poretku odlučivati međusobni susreti.

Dakle, ako dvije reprezentacije osvoje jednaki broj bodova, prvo će se gledati međusobni omjer, ako su i po tom kriteriju reprezentacije izjednačene, onda na red dolaze ostali parametri, uključujući gol razliku. To je povratak na pravilo sa SP-a 2006. godine.

Gol razlika i dalje ostaje vrlo važan kriterij, zapravo jedini kad se bude gledao poredak trećeplasiranih reprezentacija, u tom slučaju gol razlika ostaje prvi kriterij za poredak trećeplasiranih momčadi.

Podsjetimo, na ovom je Svjetskom prvenstvu 12 skupina s po četiri momčadi. Dvije prvoplasirane reprezentacije odlaze u nokaut fazu, ali iz skupne se dalje može proći i s trećeg mjesta. Naime, čak osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija ostvarit će prolazak i ostanak na Svjetskom prvenstvu. Tu će biti zanimljivih borbi, s obzirom na to da je na ovom SP-u 48 momčadi. Puno je "manjih" reprezentacija koje u ovakvom sustavu SP-a vide svoju šansu, a treće mjesto za puno njih bio bi veliki uspjeh, pogotovo za one koje su se prvi put uspjele kvalificirati na ovo veliko natjecanje.

Vjerujemo da našu reprezentaciju neće zanimati poredak tih najboljih osam trećeplasiranih, da će iz skupine s Engleskom, Ganom i Panamom izaći kao jedna od dvije prvoplasirane momčadi. Svakako bi bilo poželjno biti pobjednik skupine jer to bi nam onda zacijelo donijelo nešto lakše suparnike u nastavku natjecanja.