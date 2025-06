Fifa je u velikom problemu zbog Irana na Mundijalu u SAD-u nakon zabrane predsjednika Trumpa

Dok se u Sjedinjenim Američkim Državama održava Svjetsko klupsko prvenstvo, krovna svjetska nogometna organizacija Fifa bori se s logističkim problemom oko Svjetskog prvenstva reprezentacija, koje se održava iduće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Taj je problem vezan za reprezentaciju Irana, koja je još u ožujku izborila plasman na SP, suvereno odradivši azijske kvalifikacije. Naime, predsjednik SAD-a Donald Trump početkom lipnja potpisao je Proklamaciju 10949, kojom je u SAD zabranjen ulazak državljana 12 svjetskih zemalja među kojima je i Iran. Razlog zabrane je, prema Trumpu, "povećanje nacionalne sigurnosti i promoviranje antiterorističkih ciljeva". Međutim, u odluci o zabrani ulaska stoje i iznimke pod kojima se može ući u državu, a među njima se nalaze i natjecatelji velikih sportskih događanja, u koja spada i SP.

Također, u državu će moći ući i bliski članovi obitelji te svi djelatnici Iranskog nogometnog saveza. Međutim, kad se u obzir uzme potencijalna eskalacija američko-iranskog političkog sukoba, postoji mogućnost čak i da te iznimke ne budu na snazi. U tom slučaju, moguće je i oduzimanje domaćinstva. Primjerice, Fifa je 2023. Indoneziji oduzela domaćinstvo Svjetskog prvenstva za mlade jer su Indonežani izraelskim igračima zabranili ulazak u zemlju.

Ako bi trenutačna zabrana ostala na istoj razini, napravila bi se iznimka za nogometaše, obitelji i stožere, no ne nužno i za navijače, barem ako je suditi po onome što piše u Proklamaciji 10949.

– Svaka momčad, svi djelatnici, ali i svi navijači reprezentacija koje se plasiraju na Svjetsko prvenstvo moraju imati dozvoljen pristup državi domaćinu, jer u protivnom nema Svjetskog prvenstva – rekao je predsjednik Fife Gianni Infantino.

Ako SAD u tom slučaju ne popusti, Fifa čak razmišlja i o svojevrsnom kompromisu da se Irance automatski pri ždrijebu stavi u skupinu A, u kojoj će se sve utakmice igrati u Meksiku. U svakoj od preostalih 11 skupina djelomično se ili u cijelosti igra u SAD-u. Taj kompromis, pak, ima nekoliko mana. Prvotno, time bi se narušila regularnost ždrijeba, a drugo, Iran bi u slučaju prolaska grupne faze onda prvu utakmicu nokaut-faze svakako morao igrati u SAD-u.

Glavno je pitanje hoće li u ovoj situaciji popustiti SAD i dodati još iznimaka na svoju, kako i sami kažu, vrlo važnu i strogu odluku ili će pak popustiti Fifa te mimo svojih stajališta dopustiti iregularan ždrijeb ili nastupanje Iranaca bez podrške s tribina. Tko zna, možda na kraju ne popuste ni jedni ni drugi, a to bi dovelo do eskalacije na razini Trump – Infantino ili čak i do ukidanja domaćinstva SAD-u. Momčadi poput Rusije ili Jugoslavije već su u prošlosti bile diskvalificirane s Fifinih turnira zbog ratnih događanja, pa tako ne bi bilo iznenađenje da im se na toj ljestvici pridruži i Iran ili domaćin SAD. Promjene će se svakako u ovoj situaciji morati dogoditi.