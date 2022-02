FA Kup: Drugoligaš Nottingham Forest izbacio branitelja naslova!

Nogometaši Nottingham Foresta plasirali su se u osminu finala engleskog FA Kupa zahvaljujući uvjerljivoj 4-1 (3-1) domaćoj pobjedi protiv branitelja naslova Leicester Cityja.

Susret je praktički bio riješen u razdoblju od 23. do 32. minute kada je domaći sastav postigao tri pogotka, a u strijelce su se upisali Zinckernagel (23), Johnson (25) i Worrall (32). Iheanacho (41) je smanjio na 3-1.

Bilo kakvu nadu u povratak gostima uništio je Spence (61). Nottingham Forest će u osmini finala igrati protiv Huddersfield Towna.

