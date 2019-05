Urnebesno! Evo kako je Liverpoolov trener izgubio milijun u kvizu

Finale Lige prvaka igra se 1. lipnja na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Za ovogodišnji naslov europskog igraju dva engleska kluba - Liverpool i Tottenham.

Spursi su u velikoj drami u uzvratu pobijedili Ajax s 3:2 i tako nadoknadili 0:1 iz Londona, dok su Redsi kod kuće nadjačali Barcelonu s 4:0 i izbacili Katalonce koji su u prvom susretu bili bolji s 3:0.

Dio zasluge za veliku pobjedu na Anfieldu pripisuje se i Liverpoolovom menadžeru Jürgenu Kloppu. Nijemac je uoči utakmice svojim igračima rekao da vjeruje kako su oni sposobni učiniti senzaciju. Nije pogriješio!

Klopp je 2001. postao trener Mainza u kojem je igrao 12 godina. Nakon što je stekao znanje 2008. preuzeo je dortmundsku Borussiju, gdje je izbrusio svoj trenerski stil.

Prije četiri godine stigao je u Liverpool i već drugu sezonu u nizu igra finale Lige prvaka. Kolo prije kraja engleskog prvenstva drugoplasirani Liverpool ima bod manje od vodećeg Manchester Cityja.

Prvak se odlučuje ovaj vikend (16 sati), City igra kod Brightona, dok Redsi kod kuće igraju protiv Wolverhamptona.

Jürgen Klopp uvijek je želio više, a prije nego što je postao vrhunski trener sudjelovao u raznim televizijskim emisijama. Jedna takva je bila njemačka verzija britanske emisije 'Izgubite milijun'.

Na pitanja voditelja Klopp je nudio pogrešne odgovore, a kako je to izgledalo pogledajte u videu:

Before Jürgen Klopp was bossing Barcelona...



He tried his hand at a German game show 😎pic.twitter.com/foRUOqRY5F