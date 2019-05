Hoće li Klopp održati obećanje i napustiti Liverpool? Otkrio i buduću destinaciju

Jurgen Klopp radi sjajan posao u Liverpoolu od kada je stigao 2015. godine. Navijači ga vole, omiljen je među novinarima i javnosti, ali ima jedan problem - u Liverpoolu je zasad bez trofeja.

Osvojio je drugo mjesto u Ligi prvaka, Europa ligi i Liga kupu. Engleski novinari su zato podsjetili Kloppa što znači ako u četiri godine ne uzme bitnu titulu (Ligu ili Ligu prvaka). Klopp je u listopadu 2015. godine prilikom predstavljana izjavio:

- Molim vas, dajte mi vremena. U četiri godine ćemo osvojiti barem jednu titulu - rekao je tada Nijemac te dodao:

- Ako ne bude tako onda ću trofej osvojiti u Švicarskoj! - izjavio je Klopp, kojem baš ne cvjetaju ruže unatoč odličnoj sezoni. Liverpool je gotovo cijele sezone bio na čelnoj poziciji u Premiershipu, a onda su pali u formi i to je najbolje iskoristio Manchester City kojeg predvodi Pep Guardiola. U Ligi prvaka imaju zaista mizerne šanse nakon potopa kod Barcelone 3-0.

We feel honoured that Mr. Klopp seems to be interested in continuing his career in Switzerland - and that so many of you have suggested FC Basel as his next employer - but we're very happy with our current manager #FCBasel1893 #zämmestark 😉 https://t.co/NQssg39g35