Evo gdje gledati derbi Dinama i Rijeke: Kopić i Tomić imaju spremne svoje golgetere

Stigla je i nedjelja, treći za redom dan u kojemu će uživati svi zaljubljenici u HNL. Stiže nam derbi kola, ali prije njega, u terminu od 15:00 sastaju se Lokomotiva i Hrvatski dragovoljac.

Lokosi su šestoplasirana momčad našeg elitnog nogometnog razreda s 24 boda, a Dragovoljac se drži za tanke niti u Prvoj ligi na posljednjem mjestu sa samo sedam (!) bodova.

Teško je zamisliti da će ova utkmica otići u nekom drugom smjeru osim prema pobjedi Lokomotive, ali jučer smo u srazu Slaven Belupa i Osijeka već vidjeli kako underdog može iznenaditi favorita, a u HNL ludnici ništa nije isključeno.

U drugom terminu od 17:30 u derbiju kola susreću se Dinamo i Rijeka.

Nakon završene drame oko toga hoće li Mislav Oršić napustiti Maksimir, Željko Kopić i njegove trupe okreću se prvenstvenom ogledu s Rijekom. Prvoplasirana i drugoplasirana momčad HNL-a imaju na raspolaganju svoje najbolje igrače, naime, Rijeka je zadržala Josipa Drmića, što će donijeti dodatnu čar ovome susretu.

I dalje mnogi vide Dinamo kao favorita za osvajanje titule zbog širine kadra i kvalitete koju u njemu ima, ali Kopić je naglasio:

- Svi su napravili sve što je u njihovoj moći da budu što kvalitetniji, a na koncu će sve pokazati igre i rezultati. No, mi smo fokusirani samo na svoj rad, gledamo samo sebe. Dinamo je od Rijeke u prve tri utakmice sezone primio devet golova, to je podatak o kojem vodimo računa. I naš dodatni motiv. Želimo doći do prve pobjede u sezoni protiv njih, Rijeka je godinama u vrhu HNL-a, igraju kvalitetno i s visokim intenzitetom, tako će biti i na ovoj utakmici.

Utakmice možete pratiti u izravnom prijenosu na HNTV-u i Arena sportu 1.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.