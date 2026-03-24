Englezi spašavaju Tudora: 'Hrvat nije kriv, klub nije stao iza njega...'

Dok većina medija ističe kako je otkaz Igoru Tudoru u Tottenhamu zapravo pitanje sata ili minuta, engleski BBC objavio je tekst u kojem autor, između ostaloga, nudi teze zašto bi naš trener trebao dobiti još jednu priliku.

'Uprava Tottenhama suočava se s još jednom odlučujućom odlukom dok neizvjesnost okružuje budućnost privremenog glavnog trenera Igora Tudora. Tudorov neuspjeh u spašavanju katastrofalne sezone, još je više istaknuo teški poraz od 0:3 kod kuće od Nottingham Foresta u nedjelju, ostavljajući Spurse jedan bod i jedno mjesto iznad zone ispadanja Premier lige. Pritisak je sada na izvršnom direktoru Vinaiju Venkateshamu, sportskom direktoru Johanu Langeu i obitelji Lewis, dok se kockanje s Tudorovim imenovanjem i dalje obija o glavu. Venkatesham, koji je pod posebnom lupom navijača zbog svojih veza s Arsenalom, mora napraviti sljedeći potez, nakon što je Tudorova kaotična vladavina donijela samo jednu pobjedu u sedam utakmica.

Ako oni koji su na vlasti u Spursima pogriješe, cijena bi mogla biti vjerojatno najsramotnije ispadanje u povijesti Premier lige i mjesto u Championshipu...'

Dakle, što Spursi mogu učiniti sljedeće kako bi zaustavili pad?

Tudor je, nakon četiri uzastopna poraza, zapravo inspirirao Spurse na napredak zasluženim remijem kod Liverpoola, prije pobjede nad Atletico Madridom - unatoč ispadanju iz Lige prvaka - ali kriza je nastavljena ponižavajućim porazom od Foresta.

'Hrvat zaslužuje suosjećanje, ne samo zbog toga što se suočava sa smrću oca, već i zato što je ušao u toksičnu atmosferu koja se stvorila pod otpuštenim prethodnikom Thomasom Frankom. Naslijedio je momčad desetkovanu ozljedama i lišenu svakog samopouzdanja... - piše BBC i nastavlja:

- Spursi imaju problema za koje Tudor nije kriv, ali nije uspio uspostaviti nikakvu vezu s navijačima - ili, čini se, sa svojim igračima - i bilo je vrlo malo podrške od kluba, barem u nogometnom kontekstu. Tudorov oštar stil nije inspirirao Spurse više od Frankovog empatičnog pristupa, dok je niz taktičkih promjena sugerirao da nije siguran kako pronaći najbolji put iz trenutačne krize. Najniža točka dogodila se u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka u gostima kod Atletico Madrida. Tudor se kladio na Antonina Kinskog na golu ispred prvog izbora Guglielma Vicaria, samo da bi izveo Čeha nakon samo 17 minuta igre, nakon njegove dvije katastrofalne pogreške koje su ostavile Spurse u zaostatku od 0:3 u konačnom porazu 2:5.

Na kraju autor postavlja pitanje:

'Vjeruju li oni koji vode Spurse zaista da Tudor ima sposobnost izvući ih iz blata - ili priznaju da su napravili ozbiljnu pogrešku i da je vrijeme za još jednu promjenu?