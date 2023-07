Emotivni Slavnić: Nisam mislio da ću biti mekušac, no Novosel je moje suze zaslužio

Takvoj reakciji jednog igračkog mangupa nismo se nadali. Kad smo Zoranu Slavniću, a zatekli smo ga pozivom u njegovu beogradskom stanu, javili da je preminuo Mirko Novosel, najprije je uslijedio muk a potom smo čuli plač.

- O Mirkec moj.....! Nisam mislio da ću biti mekušac, da ću plakati, ali Mirko je moje suze zaslužio. Takav odnos između trenera i igrača nikad se nije ponovio. Teško je da se nađu dvojica na relaciji igrač i trener koji imaju sličnu viziju i odmah kliknu. Ima neko vrijeme da sam počeo plakati no onda sam shvatio da zbog pojedinih ljudi tako se ne bih trebao trošiti, no ovo spada u drugu vrstu emocija.

Bila je to ljudska reakcija na vijest o odlasku nekoga koga ste toliko uvažavali. A Slavnić je Novosela obožavao jer bez njega kao izbornika reprezentaciju bivše SFRJ možda nikad ne bi ni ugledao a u nju ga je pozvao čim je postao seniorski izbornik kada je tadašnji Zvezdin bek imao 24 godine. Kako je uopće došlo do klika između trenera koji je bio gospodin i igrača koji je bio mangup?

- Samo talentiran čovjek može prepoznati talentiranog. On je bio pametan da vidi da sam ja mangup ali ne i baraba a to je ta razlika. Mangup možete prevesti i sa šmeker, a Mirko je bio moderan trener, prvi poslije Ace Nikolića. Uz ogromno poštovanje prema Aci Nikoliću i Ranku Žeravici, Mirko je uvijek bio specijalan. Trener koji je umio vidjeti kod igrača što drugi nisu. Osim toga, on je čovjek koji je srušio veliki Sovjetski Savez. S reprezentacijom države koja ima 22 milijuna stanovnika pobjeđivao je u nizu reprezentaciju države koja ima 22 milijuna sportaša.

Kako je to izgledao Slavnićev i Novoselov igračko-trenerski odnos?

- Bio je bilo "bianco" povjerenje, u bukvalnom smislu te riječi. Ima puno sportaša koji dobiju neki tretman ali brzo i zaborave tko im je to omogućio no to s mojom malenkošću nije slučaj. Znam da će sada mnogo ljudi za njega dati lijepe izjave a ja ću pak reći da je to bio jedan pametan čovjek iz ugledne zagrebačke obitelji. Ja sam počašćen da pričam o njemu. Zapravo sam ljubomoran na vas Hrvate jer ste dali najboljeg trenera i najboljeg košarkaša a to je Krešo Ćosić.

Tijekom našeg komemorativnog razgovora popularni Moka se prisjetio sljedećeg detalja.

- Sada bih se ubio što nisam bio na njegovoj inauguraciji u Kući slavnih u američkom Springfieldu. Imao je pravo pozvati dva gosta i on je pozvao mene. Zamislite tu počast. Ja sam tada bio srpski izbornik, igrali smo na Eurobasketu, i nisam znao da ćemo otpasti već nakon treće utakmice.

Kad smo mu kazali da će posljednji ispraćaj njegova najdražeg trenera biti u subotu u 10 sati, na zagrebačkom groblju Mirogoj, Moka je kazao:

- Hvala mu najveća i ako ne budem mogao doći na sahranu, a upravo sam izašao iz bolnice zbog problema sa stopalom, napišete masnim slovima "klanjam ti se Mirko". Zar je moguće da neću biti u prilici da mu se posljednji put poklonim?

Srećom, Moka se uspio organizirati pa će već tijekom petka doći u Zagreb gdje će ga dočekati njegov prijatelj, bivši vaterpolist, Tomislav Paškvalin.