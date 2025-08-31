Emotivni Radomir Đalović komentirao priče o otkazu: Mislio sam da sam ubio čovjeka

Trener Rijeke Radomir Đalović prokomentirao je Jadranski derbi na Poljudu u kojem je njegova momčad remizirala s Hajdukom (2:2).

- Bila je to psihološki teška utakmice poslije onoga što se dogodilo u četvrtak. Moji momci su još jednom pokazali karakter i kvalitetu. Hajduk ove sezone ima samo pobjede na Poljudu. Osim ubačaja sa strane smo bili kvalitetni, dobro izlazili tranzicije. Prije zadnjeg gola čini mi se da je bio faul. Žao mi je zbog momaka jer su ostavili srce. U konačnici nakon ovog svega dobar bod i idemo dalje. Poslije tolikog pražnjenja koliko smo imali utakmica u mjesec dana. Drugo poluvrijeme protiv Dinama smo kući izdominirali i ovo danas smo bili odlični - rekao je Đalović i dodao:

- Svi koji su ušli su naš još dignuli. Nastavljamo se boriti, idemo dalje još jače, bit ćemo sigurno još bolji. Imali smo težak raspored, utakmice svaka tri dana. Sada imamo pauzu pa Konferencijsku ligu tako da ćemo se rasporediti. Krenut će Dinamo igrati Europsku ligu pa i njima neće biti lagano. Dvije pobjede sve riješe i tu si.

Proteklih dana se piše da Amerikanci preuzimaju Rijeku i da će Đalović dobiti otkaz.

- Piše se tako da sam mislio da sam ubio čovjeka. Neka se piše, ja sve poštujem. Trener je taj koji odgovara za rezultat. Ja sam osvojio duplu krunu i uveo Rijeku u Konferencijsku ligu nakon pet godina. U tih godinu dana između Olimpije i PAOK-a se nijednom nismo raspali. Nema problema, idemo dalje ja svoj posao i dalje radim. O Miškoviću imam veliko mišljenje, dao mi je šansu. Nas ne zanima hoće li se klub prodati mi moramo raditi svoj posao. Kakve će odluke tko donositi to nije na meni, što bude bit će. Ima ona pjesma Kad se okreneš iza sebe, ja kada se okrenem iza sebe vidim prvenstvo, vidim Kup, vidim ulazak u Konferencijsku ligu. Ne tražim alibi ni za jednu situaciju. Idemo dalje, pokazali smo kvalitetu pa ćemo vidjeti. Ima se još puno za igrati. Bitno je da smo ušli u Europu. Također su Fruk i Janković bili opterećeni pričama o prodajama, bitno je da završi prijelazni rok - rekao je Đalović.