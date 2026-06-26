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STRAVIČAN PRIZOR

VIDEO Jeziva snimka s Brača: Gliser jurio tik uz obalu i vukao ljude na napuhanom rekvizitu

Čitatelj
VL
Autor
Večernji.hr
26.06.2026.
u 14:08

Policijska uprava splitsko-dalmatinska prije nekoliko je dana izvijestila o pojačanim nadzorima na moru tijekom kojih je sankcionirana 51 osoba zbog različitih pomorskih prekršaja. Najveći broj prekršaja odnosio se upravo na glisiranje.

Jeziva snimka opasnog glisiranja s plaže Zlatni rat u Bolu stigla je u našu redakciju. Naime, na snimci se vidi gliser koji velikom brzinom glisira tik uz obalu, pritom vukući rekreativni rekvizit na napuhavanje na kojem se nalazi više osoba. Kako se može vidjeti na snimci, plovilo prolazi kroz izrazito plitko more, vrlo blizu obale i kupača. Snimku nam je poslao zabrinuti roditelj koji tvrdi da je zbog svega odmah kontaktirao nadležne službe.

Kako nam je rekao, najprije je nazvao Pomorsku policiju u Splitu, a potom je pokušao dobiti i Lučku ispostavu u Bolu, no ondje mu se, tvrdi, nitko nije javljao na telefon. Na kraju je cijeli slučaj prijavio pozivom na broj 192. "Jučer sam zvao Pomorsku policiju u Splitu, očito ih nije zanimalo. Danas se ovo događa na Zlatnom ratu. Lučka ispostava u Bolu nije se javljala na telefon, pa sam na kraju nazvao i 192 te prijavio događaj", rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku.

Snimka opasnog glisiranja, video: Čitatelj

O svemu smo poslali upit splitskoj policiji te ćemo njihov odgovor objaviti čim ga zaprimimo. Policijska uprava splitsko-dalmatinska prije nekoliko je dana izvijestila o pojačanim nadzorima na moru tijekom kojih je sankcionirana 51 osoba zbog različitih pomorskih prekršaja. Najveći broj prekršaja odnosio se upravo na glisiranje.

Zbog plovidbe motornim brodicama i plovilima na mlazni pogon s hidrodinamičkim uzgonom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale novčano je kažnjeno 20 osoba. Policija je pritom podsjetila da su vozači glisera, jet-skijeva i drugih brzih plovila dužni poštovati propisanu udaljenost od obale kako bi se izbjegle opasne situacije i moguće nesreće.

Osim toga, 11 osoba kažnjeno je zbog sidrenja na zabranjenom području ili na nedopušten način. U zajedničkoj akciji policije i Lučke kapetanije u akvatoriju Hvara utvrđeno je još 19 pomorskih prekršaja, od kojih se sedam odnosilo na glisiranje, dok su ostali prekršaji uključivali prekrcaj plovila, iznajmljivanje brodica bez dozvole te neposjedovanje propisane dokumentacije. Policija je najavila kako će tijekom cijelog ljeta nastaviti s pojačanim nadzorima na moru te još jednom pozvala sve sudionike pomorskog prometa da se pridržavaju propisa i pravila sigurnosti.
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Ključne riječi
pomorska policija gliser Brač

Komentara 17

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HA
Haaland
15:12 26.06.2026.

Isto se događa u Dramlju. Isti takav gliser s napuhanim "čamcem", s bazom kod plaže ispod Hotela Omorika svakodnevno tik uz kupače divlja svake sezone. Ljudi su već javljali lučkoj kapetaniji ali ništa.

Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
14:19 26.06.2026.

"...nitko nije javljao na telefon." O kako mi je ovo poznato. Svim odgovornim zaposlenicima odmah otkaz.

Avatar matalan
matalan
15:43 26.06.2026.

Jedne godine na Hramini izvučen byboat bez i pola krme , vozačica skupljana u dijelovima...vele maestral valovi pa gliserčina nije vidjela čamčić

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