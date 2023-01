Dva para braće - Kumrići i Sumpori - do džudaških zlata, Matić suverena

Džudašice splitskih Pujanki, predvođenih trenerom Vladimirom Preradovićem, i džudaši Zagreba koje vodi Hrvoje Petranović, dali su najviše pojedinaca za medaljaška postolja pojedinačnog Prvenstva Hrvatske održanog u zagrebačkim Sutinskim vrelima u Podusedu.

Najveća zvijezda Prvenstva bila je dvostruka svjetska prvakinja Barbara Matić koja je ovom prilikom nastupala u višoj, susjednoj, kategoriji. Premda je njena radna težina 73 kilograma (koju je imala i ovom prilikom) Barbara se zbog potreba njena kluba (Pujanke) borila do 78 kilograma što ju nije spriječilo da osvoji svoj treći naslov seniorske prvakinje Hrvatske.

Ako se pitate kako to da joj je to tek treći naslov odgovor leži u tome da je državno prvenstvo često bilo u koliziji sa IJF Tourom što ovom prilikom nije bio slučaj. A Barbara je u finalu zahvatom držanja pobijedila Niku Jakuš iz zagrebačke Pande.

Šteta je što nastupila nije Lara Cvjetko, svjetska doprvakinja do 70 kg, čiji trener je procijenio da je za nju bolje da preskoči ovo natjecanje kako bi se što bolje spremila za predstojeće međunarodne turnire najviše svjetske razine na kojima će se skupljati bodovi za Olimpijske igre. Tako je domaća publika, iz dva razloga, ostala bez mogućnosti da u finalu Prvenstva Hrvatske gleda reprizu finala Svjetskog prvenstva.

Kuriozitet ovog natjecanja svakako su dva para braće na pobjedničkom postolju i to onome najvišem. Nije prvi put da su prvacima Hrvatske istodobno postali Zlatko Kumrić (100 kg) i Marko Kumrić (preko 100 kg), jer oni to čine svake godine od 2018. pa naovamo, ali jest da su u tome prvi put uspjeli braća Sumpor iz Judo kluba Zagreb. Patrik Sumpor prvak je do 73 kilograma, a Dino-Dominic Sumpor do 81 kilograma.

Simpatični su momci ti Sumpori. Obojica su studenti Kineziološkog fakulteta koji dosta sudjeluju i u obiteljskom biznisu kao što su katering "Dodivero" i pivnica "Pajas" u Sesvetama bez čega se zacijel ne bi toliko mogli posvetiti sportu.

Od sporta ne živi ni Marko Kumrić, mladi liječnik s ambicijom specijalizacije u kardiologiji, koji je bio najbrži pobjednik finala. On je svog protvinika, Jakova Podruga iz Alkara, bacio već u prvoj akciji borbe.

Na veselje džudaške zajednice u najužnijem džudaškom središtu u Hrvatskoj, u Dubrovnik su se sa zlatnim medaljama vratili Josip Bulić (prvak do 90 kg) i Anđela Violić (prvakinja do 70 kg). Njih dvoje članovi su JK Dubrovnik 1966 baš kao Petrunjela Pavić (treća do 78 kg) koja je imala peh da je u njenoj kategoriji odlučila nastupiti Barbara Matić na koju je naletjela u polufinalu. A Petrunjela je prošlogodišnja mlađeseniorska prvakinja Europe.

No u dubrovačku regiju otputovalo je još nekoliko brončanih medaljaša kao što su Bruna Bilić (52 kg, Dubrovnik 1966), Davor Obrvan (73 kg, JK Dubrovnik) i brončana Petra Đurković (48 kg, Konavle Cavtat).

Očekivano, najviše medalja otišlo je u splitsku regiju, čak 27 odličja pri čemu prvake imaju Student (3), Pujanke (1), Solin (1), Dalmacijacement (1) i Kaštela (1). Zagrebačka regija ima pak 17 medalja.

Prvaci Hrvatske za 2023. godinu su - džudašice: 48 kg: Manuela Rožić (Sakura, Sveta Nedelja), 52 kg: Laura Barišić (Solin), 57 kg: Tihea Topolovec (Student), 63 kg: Katarina Krišto (Dalmacijacement), 70 kg: Anđela Violić (Dubrovnik 1966), 78 kg: Barbara Matić (Pujanke), preko 78 kg: Helena Vuković (Samobor); džudaši: 60 kg: Filip Cvek (Panda), 66 kg: Nikola Zorotović (Kaštela), 73 kg: Patrik Sumpor (Zagreb), 81 kg: Dino-Dominic Sumpor (Zagreb), 90 kg: Josip Bulić (Dubrovnik 1966), 100 kg: Zlatko Kumrić (Student), preko 100 kg: Marko Kumrić (Student).