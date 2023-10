Dugogodišnji liječnik vatrenih: Zbog Modrića sam se sukobio s Realom i Ancelottijem

Drugog konferencijskog dana porečkog Sport Festa zanimljiv je bio i nastup jednog od vodećih hrvatskih ortopeda profesora Borisa Nemeca. A vlasnik prve privatne ortopedske klinike u Hrvatskoj (osnovane 2004.) govorio je na temu "Operacije i povratak nakon teških ozljeda" a dodatnu težinu tom izlaganju svakako je dala činjenica da je profesor Nemec 23 godine bio službeni liječnik hrvatske nogometne reprezentacije.

- Uz reprezentaciju sam bio od 1996. do 2001. godine i s nogometašima sam bio na pet svjetskih i četiri europska prvenstva.

Jedna od udarnih tema njegova izlaganja bila je priča o operacijama nakon ozljeda prednjeg križnog ligamenta, onakvih kakve su doživjeli hrvatski reprezentativci Oršić i Perišić koji će morati propustiti cijelu sezonu. Posebno je začudno što se takvo što dogodilo Perišiću koji je bio primjer sportaša koji se jako brine o svom tijelu.

- Da, u praksi se to takvim sportašima ne bi trebalo događati no ipak se dogodi.

A operativni zahvati na koljenu s takvim problemom danas su daleko manje invazivni nego nekad.

- Nekad ste vi morali otvoriti cijelo koljeno, kao knjigu, i kada to gledate iz današnje perspektive to je bilo masakriranje. Ne znaš je li veća šteta sama ozljeda ili to što smo mi tako radili. Mi smo prvi u Lovranu krenuli raditi artroskopiju koja se razvila do toga da vi danas napravite rez od dva centimetra i tri ubodne rane od četiri milimetra kroz koje ubacite kameru i instrument i operacija je za 45 minuta gotova. No, to ne znači da vi možete krenuti igrati puno ranije nego nekad.

Ispričao je profesor i jednu anegdotu s trenerom Reala Ancelottijem.

- Par puta sam imao sukob s nekim trenerima pa tako i sa trenerom Reala oko Luke Modrića kojeg je Ancelotti prerano vratio u igru iz ozljede pa ga je na poluvremenu morao vaditi van. Ja sam tada hrvatskim novinarima rekao da je Ancelotti trebao više razmišljati što su doznali španjolski novinari pa mi je on malo žešće uzvratio.