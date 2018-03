Dražen Ladić pojačao Dalićev stožer u Dallasu

Dražen Ladić priključio se stožeru hrvatske nogometne reprezentacije u Dallasu. Vatreni u srijedu u četiri sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu igraju prijateljsku utakmicu protiv Meksika.

Hrvatski nogometni savez prihvatio je zahtjev izbornika Zlatka Dalića koji nije odustajao od želje da u svom stožer za pomoćnika ima i legendarnog vratara.

✅Former #Croatia goalkeeper Dražen Ladić joins the national team coaching staff in Dallas as the #Vatreni🔥 start preparations for the 🇲🇽@miseleccionmx friendly on Tuesday!#BeProud #Family pic.twitter.com/lZKsiCceNs