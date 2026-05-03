Željeli su ga Dinamo i Hajduk: Sada je dobio ugledno priznanje u najizjednačenijoj ligi svijeta

Od ove sezone, Engleski nogometni savez dodijeljuje nagradu 'Crvena kopačke' za najboljeg strijelca u sve tri lige EFL-a (engleska druga, treća i četvrta liga). Prvi dobitnik, odnosno dobitnici, te nagrade su Slovenac Žan Vipotnik i Englez Dom Ballard. Obojica su zabila po 23 pogotka, samo što je Vipotnik svoj učinak isporučio u Championshipu, a Ballard u League One (trećoj ligi).

Ova nagrada ima i poseban humanitarni značaj budući da će SkyBet Britanskoj zakladi za srce (BHF-u) uplatiti 58 tisuća eura za svaki pogodak koji je dobitnik Crvene kopačke zabio. To znači da će za ovu sezonu isplatiti 1.3 milijuna eura u humanitarne svrhe.

- Osvajanje Zlatne kopačke u Championshipu bilo je vrlo posebno, no osvojiti i Crvenu kopačku kao zajednički najbolji strijelac u sve tri divizije EFL-a velika je čast. U ligama ima sjajnih napadača koji su igrali odlično, pa je biti na vrhu ljestvice strijelaca, uz Doma Ballarda, postignuće na koje sam ponosan. Ono što sve čini još posebnijim jest spoznaja da će ova nagrada pružiti veliku pomoć Britanskoj zakladi za srce, s više od milijun eura prikupljenih od golova koje sam postigao u sklopu kampanje "Svaka minuta je važna". Biti dio nečega što može donijeti takvu razliku i pomoći spasiti ljudske živote nevjerojatan je osjećaj - rekao je Vipotnik nakon primitka nagrade.

24-godišnjeg Slovenca u prošlosti se povezivalo s najvećim hrvatskim klubovima Dinamom i Hajdukom. Eksplodirao je u sezoni 2022./23. kada je zabio 20 golova što mu je donijelo 2.7 milijuna eura vrijedan transfer u Bordeaux. Kada je francuski velikan bankrotirao, Vipotnik je postao slobodan igrač te ga je Dinamo tada pokušao potpisati.

Plavi su ga željeli još dok je bio član Maribora, no nijednom nije došlo do dogovora između igrača i kluba. U isto vrijeme za njega je zainteresiran bio i Hajduk, no ni oni se nisu uspjeli dogovoriti s njim. Danas će ga teško potpisati budući da je igrač Swanseaja procijenjen na 15 milijuna eura i interes za njega pokazuju brojni bogati engleski premierligaši.