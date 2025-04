Dok Hajduk tone, frustrirani Gattuso priča o jednoj stvari: 'To je problem cijele momčadi'

Osijek je u dvoboju 32. kola HNL-a prvi put u povijesti Opus Arene pobijedio Hajduk (2:0) i nastavio svoje podizanje iz pepela, a i nastavio muke Splićana koji ne sada ne znaju za pobjedu u posljednje četiri prvenstvene utakmice. Prva je to pobjeda Osijeka nad Hajdukom ove sezone, prva nakon tri međusobna dvoboja te prva u Osijeku nakon gotovo tri godine. Isto tako, Osječani su prvi put nakon šest međusobnih utakmica uspjeli protiv Hajduka sačuvati čistu mrežu.

Guedes izborio oba kartona

Ovo je još jedan dodatan udarac za grogirane boksače iz Splita koji su još uvijek u borbi za naslov prvaka, ali s ovako slabim izvedbama teško je da momčad Hajduka ima ikakvu dozu samopouzdanja uoči završnog sprinta ka trofeju. S druge strane, Osijek je nakon nevjerojatnog niza od sedam poraza i jednog remija nizano pobijedio dva pretendenta za naslov, Rijeku i sada Hajduk te olakšao muke svojih navijača koji su samo prije pet-šest dana očekivali grčevitu borbu za ostanak. Nevjerojatno zvuči podatak da je Osijek u 2025. godini pobijedio "samo" Hajduk, Rijeku i Dinamo dvaput.

Utakmica se mogla podijeliti na dva dijela, prvih 30 minuta u kojima se igralo 11 na 11, i preostalih 60 minuta u kojima je Hajduk igrao s igračem manje nakon dva apsolutno zaslužena žuta kartona mladog krilnog napadača Roka Brajkovića. Oba žuta kartona je u 24. i 30. minuti duelima s Brajkovićem izborio osječki desni bek Renan Guedes koji je pružio odličnu izvedbu. Međutim, Hajduk ni u brojčano ravnopravnoj situaciji nije bio nadmoćna momčad. Nedostajala je bila kakva doza napadačke urgentnosti kod splitske momčadi koja je u tom periodu imala kontrolu nad događanjima terenu, ali prilično jalovo. Igrači Hajduka su dodavali ili alibi dodavanja, ili forsirana dodavanja Marku Livaji i kad je u dobroj poziciji i kad nije u dobroj poziciji. Jedinu iole ozbiljnu situaciju za Hajduk kreirao je baš Livaja centaršutom na Rusina u 21. minuti koji je glavom pucao preko gola. Od crvenog kartona nadalje Osijek je bio momčad koja stvara prilike i situacije. Posebno je bio raspoložen Nail Omerović koji je na lijevom krilu radio hrpu problema Šimunu Hrgoviću i kasnije Niki Siguru.

Baš kad je Hajduk sredinom drugom dijela uspio i istrčati u nekoliko kontri te donekle i zaprijetiti, Osijek je došao do vodstva. Hrvoje Babec je u 70. minuti nisko i silovito opalio iz daljine, lopta je udarila od vratnice u leđa Ivana Lučića te ušla u gol. Službeno se to pripisuje kao autogol Lučića. Tada je Hajduk malo više pritisnuo loveći rezultatski deficit, no i dalje nije bilo kreacije bilo kakve čiste šanse za Splićane. Zapravo su Osječani ti koji su imali više prilike i veće prilike do kraja utakmice, nanizali su nekoliko kontranapada, a iz jednog su u trećoj nadoknadi utakmice postigli pogodak za konačnih 2:0 u vrućoj atmosferi Opus Arene. Omerović je po tko zna koji put probio po lijevoj strani i lagano servirao čistu šansu za Arnela Jakupovića koji je tako prekinuo svoj golgeterski post od tri mjeseca.

Rožman: Izašli smo iz psihoze

- Sve čestitke igračima i hvala navijačima na prelijepoj atmosferi. Jako dobro prvo poluvrijeme, uživao sam u tome što smo pokazali. Dali smo golove kada je bilo jako bitno i mirno doveli utakmicu do kraja. Nem stignemo imati treninge i to je najveći problem, idemo direktno iz utakmice u utakmicu. Sada idemo u pravom smjeru, bili smo okomiti i opasni, u fazi obrane nismo puno dopustili, ali svjesni smo da nije sve idealno. Imamo bazu, igrače rade naporno i pokušat ćemo završiti sezonu na najbolji mogući način. Bili smo u velikoj psihozi i drago mi je vidjeti da igrači polako izlaze iz nje - rekao je vidno zadovoljni trener Osijeka Simon Rožman, a njegov kolega sa suprotne strane Gennaro Gattuso nije imao razloga za zadovoljstvom:

- Dobili smo čak tri crvena kartona u četiri utakmice, vidi se da je momčad pod pritiskom. Moramo biti jači, bolji i smireniji da osvojimo naslov prvaka, na meni je da previjem rane momčadi. Toliko dugo igrati bez igrača na ovakvom gostovanju je jako teško - rekao je Gattuso, a potom se osvrnuo na problem realizacije Hajduka koji ima samo jedan gol iz igre u posljednjih 50 dana

- Nije to samo napadački problem, već problem cijele momčadi. Dolazili smo u zadnjih 25, 30 metara, ali nismo uspjeli zabiti. Tu nam nekad nedostaje kvaliteta, moramo biti puno ubojitiji, to nam nedostaje, problem je cijele ekipe. Istina je da ne preuzimamo dovoljno rizika, svi igrači bi trebali više riskirati. Rusin je trenutno više napadač od Livaje, Livaja se povlači prema natrag, ali moramo napraviti više s krilnih pozicija koje malo nedostaju. Meni je sad prvi cilj da počnemo završavati utakmice s 11 igrača - zaključio je Talijan.