Dodjela medalja Rusima odgođena jer su nestali?! "Ne možemo vam dati nikakve informacije"

Svečanost dodjele medalja za ekipno natjecanje u umjetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu u kojem su pobijedili Rusi odgođeno je zbog "pravnog savjetovanja", objavio je Međunarodni olimpijski odbor (MOO).

Pojedinosti zašto je svečanost odgođena nisu objavljene, ali četvoro ruskih klizača, među kojima je 15-godišnja senzacija Kamila Valijeva, nisu se pojavili ni na treningu u srijedu tako da je odgoda svečanosti dodatno privukla pozornost.

Svečanost dodjele medalja je najprije bila odgođena za utorak navečer prije nego je odgođen do daljnjega.

Ruski su klizači osvojili zlato na natjecanju u ponedjeljak, a Valieva je prva koja je izvela četverostruki skok u ženskoj konkurenciji na Olimpijskim igrama. Sjedinjene Države su osvojile srebro, a Japan broncu.

Foto: Lan Hongguang/XINHUA (220207) -- BEIJING, Feb. 7, 2022 (Xinhua) -- Kamila Valieva of ROC performs during the figure skating team event women's single skating free skating match at Capital Indoor Stadium in Beijing, capital of China, Feb. 7, 2022. (Xinhua/Lan Hongguang) Photo: Lan Hongguang/XINHUA

- Situacija koja je nastala zahtijeva pravne konzultacije - rekao je glasnogovornik MOO-a Mark Adams, ne iznoseći nikakve detalje o prirodi konzultacija koje su u tijeku.

- Možete se kladiti da činimo sve da se ova situacija riješi što je prije moguće. Ne mogu vam dati više što je prije moguće - dodao je.

Valieva je jedna od četvoro ruskih klizača, zajedno s parom koji čine Anastasia Mishina i Aleksandr Galliamov, te uz Marka Kondratiuka koji se nisu pojavili na treningu u srijedu. Nije poznato zašto nisu trenirali.

Kondratiuk je nastupio u ekipnom natjecanju, ali se natjecao i u utorak u individualnom kratkom programu u kojem se plasirao u finale koje je na rasporedu u četvrtak. Jedini ruski klizači koji su trenirali bili su plesači Victoria Sinitsina i Nikita Katsalapov.

Ruski sportaši i na ZOI u Pekingu, zbog sustavnog dopinga, nastupaju pod zastavom Ruskog olimpijskog odbora.

Ruski olimpijski odbor za sada nije dao nikakav komentar kao ni Međunarodna agencija za testiranja (ITA) koja je zadužena za doping testove na ZOI u Pekingu.