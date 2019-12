Dobili otkaz u hrvatskoj reprezentaciji, iz Saveza izostao bilo kakav odgovor

Klara Šiljeg više nije izbornica hrvatske plivačke reprezentacije, a Goran Leko sada je već bivši direktor reprezentacije.

Odlučio je tako Izvršni odbor Hrvatskog plivačkog saveza na sjednici održanoj u Splitu, no razlozi smjene nisu priopćeni. U potrazi za objašnjenjem obratili smo se predsjedniku HPS-a Vladislavu Veselici, na što nas je on uputio na glavno tajništvo. No odande je također izostao bilo kakav odgovor.

Šiljeg i Leko na te su dužnosti bili postavljeni 25. srpnja ove godine, na mandat od četiri godine, no kraj očito nisu dočekali.