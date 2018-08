Dino Rađa opet se oglasio: To ne razumijem

Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa izazvao je mnogo reakcija statusom na Facebooku u kojem je ispričao kako su mu navijači u majicama Srbije poručili da će navijati za Hrvatsku. Sada je poručio da je zadaća sporta spajati ljude.

– S obje strane gomila gluposti i to ne razumijem. Meni su djeca u Novom Sadu čestitala i rekla da navijaju za nas. Odavde dobivam mnogo slika i snimaka od ranije. To volim, glupane brišem. Bilo da pričamo o ovom vremenu ili o onome prije 25 godina u Ateni. To su stvari na koje ne utječemo. Mi iz sporta pokazali smo da, kada nas ostave na miru, nemamo nikakvih problema. Ni tada, ni sada, ni bilo gdje – rekao je Rađa za Kurir.

Prokomentirao je i pad nekad velikih klubova poput Jugoplastike i Cibone.

– Sve je u prokletim parama i, na našu žalost, sve se vrti oko njih. Trend je, ako imaš više novca, da onda uzimaš sve najbolje i ne zanima te što drugi rade. Svi ti klubovi nemaju privatnog vlasnika, već ovise o politici, nekoliko godina su u sporu i nakon toga ih nema – smatra Rađa.

Rađa se osvrnuo i na to koliko novac utječe na mlade košarkaše.

– Glava im nije čista. Ako kreneš igrati košarku zbog novca, onda si sigurno propao kao igrač. Možda si zaradio, možda si bogat, ali ćeš na kraju i to prokockati jer nećeš znati kako si do toga došao. Novac je kao prašina na autoputu, pa kad prođe auto velikom brzinom, digne to – zaključio je član Kuće slavnih u Springfieldu.

