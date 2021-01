Jedan od najboljih igrača otkrio: 'Htio sam otići iz Dinama!'

Dečko ne igra nogomet nego se još igra nogometa, on vidi ono što mi ostali ne vidimo, on nije moderni igrač nego nekadašnja desetka bez obveza u igri, veliki je talent, ali bojimo se da bi mogao ostati na tome da je talent, ma on je sjajan... Svakojake priče čuli smo o Lovri Majeru, pozitivne i negativne. Istina, desetka Dinama nije bila posebno zamjetna u prvo vrijeme u Dinamu. Imao je i problema s ozljedom, po oporavku je malo igrao, a sad ga čak i njegovi kritičari vide kao igrača koji zaslužuje A reprezentaciju.

Uvijek sam vjerovao u sebe

Kako objašnjavate svoju transformaciju u Dinamu, od već pomalo osporavanog do gotovo prve zvijezde, što se to promijenilo?

– Prije svega, svakom igraču koji dođe u novi klub na početku nije lako, treba mu nekoliko mjeseci za prilagodbu. Mislim da je tako bilo, pa se onda neke stvari nisu poklopile. No, nastavio sam raditi i nastavio sam vjerovati da će se sve to brzo okrenuti – kaže Lovro Majer koji je čak u jednom trenutku, jer nije puno igrao, razmišljao o i promjeni kluba. No, sad je priča drukčija.

Zašto prije niste igrali dobro ili više kao u posljednje vrijeme, zamjerate li to Bjelici?

– Ne zamjeram apsolutno ništa nikome, tako ni treneru Bjelici. Svaki trener ima neke svoje zamisli, igrače koje preferira, voli ili cijeni, tako da mislim da je tako bilo i u mojem slučaju i zato nema zamjerki.

Spočitavali smo vam defenzivnu igru, no u zadnje vrijeme pokazali ste da vam ni to nije strano, je li vam to netko prezentirao ili ste sami shvatili da je i to obveza?

– Puno sam slušao o tome, ali sam i sam bio svjestan koliko je važan i taj dio igre, nitko mi nije morao o tome govoriti. Nogomet je puno napredovao u svakom smislu i defenzivna igra je segment koji danas svaki igrač mora imati. Malo više razmišljao o tome, radio na tome i mislim da sam i to uspio popravio, podignuo defenzivu na višu razinu iako, iskreno, mislim da nisam bio ni baš tako loš ni prije.

Jeste li posumnjali u sebe nakon kritika?

– Ma nisam nikad, sve vrijeme sam imao o sebi isto mišljenje, vjerovao sam u sebe i znao da će kad-tad doći, ajmo tako reći, moje vrijeme.

Kako prihvaćate kritike, ljute li vas ili motiviraju?

– Nije ugodno čuti kritike, ali sad ih volim čuti. Dok sam bio mlađi, nisam ih volio ni čuti ni prihvatiti, a sad ih volim čuti od ljudi koji znaju, koji žele pomoći. To je jedan od način na koji napreduješ.

A pohvale koje sad dobivate?

– I one mogu biti kao kritike, koliko god dobro zvučale, ako se previše uljuljaš, opustiš uz njih, a igračima se to zna često dogoditi, onda nisu dobre. Mislim da ja s tim nemam problema, OK, lijepo ih je čuti, ali se ne zanosim s njima, nego i dalje radim kako sam radio.

Jeste li razmišljali o odlasku iz Dinama kad niste imali sadašnju minutažu?

– Pa jesam, jer znao sam da sam kvalitetan, koliko mogu, a u jednom periodu u Dinamu nisam dobio što sam mislio da trebam dobiti, prostor i minutažu i razmišljao sam o odlasku samo zato da igram nogomet, da radim ono što najviše volim i da pokažem sve što znam.

Sad je priča drukčija, Dinamo vam je ponudio produženje ugovora, vi ste prihvatili, sad su svi sretni?

– Da, svi smo sretni, počevši od mene i moje obitelji, svih mojih najbližih. Koliko je svima koji su bili oko mene bilo teško kad nisam igrao, sad se svi skupa veselimo. Presretan sam zbog novog ugovora, Dinamo mi je tako ukazao povjerenje, a ja ću nastojati to povjerenje i opravdati.

Biste li za sebe izabrali karijeru Danija Olma ili Arijana Ademija, dakle odlazak u inozemstvo još u relativno ranim godinama ili postati zaštitni znak Dinama?

– Uh, ovo nije baš lagano pitanje. Volim Dinamo od malena, rođen sam u Zagrebu, tu sam odrastao i to su razlozi zbog kojih sam izabrao Dinamo. Arijan Ademi je najveća legenda Dinama i vjerujem da bi svatko, kad bi mogao birati, prihvatio takvu karijeru. Olmo se odlučio za iskorak u inozemstvo, Dinamo mu je bio sjajna stepenica. U ovom trenutku ne znam što bih izabrao, vidjet ćemo što vrijeme nosi.

Biste li radije ove sezone uzeli dvostruku krunu u Hrvatskoj ili ušli u polufinale Europske lige pa ostali bez domaćih trofeja?

– Opet teško pitanje na koje ne znam mogu li uopće odgovoriti. Moje rješenje bi bilo dođemo do četvrtfinala Europske lige, a osvojimo domaće trofeje.

Koliki će biti problem ove specifično kratke pripreme, biste li radije uobičajene ili vam je draže što odmah kreću utakmice?

– Nećemo zbog kratkih priprema imati problema, svaki igrač voli da utakmice dođu što prije, svi živimo za utakmice. Nama igračima “pašu” kraće pripreme.

Imate strašan ritam u 50-ak dana, kako se psihički spremate za to?

– Ne pripremam se za to psihički, nema potrebe kad mi igrači volimo kad imamo utakmicu svaka tri dana, najljepše je igrati.

Skupina je najteža moguća

Kako se uopće pripremate za svaku utakmicu?

– Nemam ništa pretjerano, nekoliko dana prije utakmice više pazim što jedem, idem spavati na vrijeme. Pokušavam pred utakmicu ne opterećivati se previše samom utakmicom, ali ni bilo čim drugim.

Zacijelo očekujete da će Dinamo u HNL-u biti prvi, možete li po svom mišljenju poredati klubove od drugog do petog mjesta?

– Po meni, Dinamo prvi, sad Osijek ili Rijeka, teško mi se odlučiti jer Osijek je dobar, ali i Rijeka je puno pokazala možda i više. S obzirom na sadašnju situaciju stavio bih na drugo mjesto Osijek, pa onda Rijeku i potom Goricu. Iako, kako su dosad igrali i nastave li tako, zaslužili su i drugo mjesto. Sad im je otišao trener, ali nadam se da će nastaviti s dobrim rezultatima, osim protiv nas, a na peto mjesto ću staviti Hajduk.

Koliko daleko može Hrvatska U21 na Euru?

– Imamo jaku kvalitetnu momčad i možemo doći jako daleko iako imamo jako tešku skupinu i neće biti nimalo lako, da je netko želio složiti najjaču skupinu, nije mogao složiti, iz svakog bubnja, jače od ove naše. No, vjerujem da možemo proći skupinu

Vidite li se na Euru A vrste?

– To mi je sigurno jedan od ciljeva, to su snovi, želje, ali idemo redom, prvo imamo U21 Euro u ožujku, želimo napraviti dobre stvari, pa onda želim u Dinamu nastaviti s dobrim igrama pa ćemo vidjeti.

U kojem biste klubu najradije bili za pet godina?

– Nemam određeni klub koji bih volio, želio bih u klub lige petice, klub iz vrha Španjolske, Italije, Njemačke, klub koji je među prva tri u tim ligama – zaključio je Majer.•