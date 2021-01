Dinamo doznao krasnu vijest iz Njemačke, Mamića je poziv osobito razveselio

Dinamova momčad okupila se u nedjelju i nakon dva dana testiranja plavi danas odlaze u Rovinj na deset dana priprema. Pomalo čudnih priprema, nikad kraćih.

– Ma, ja to i ne bih nazvao pripremama s obzirom na kratkoću jer već 19. siječnja krećemo u nastavak. No valja se prilagoditi, kako je nama tako je i ostalima. Treba tih deset dana dobro iskoristiti, neće to biti regeneracija, bit će puno rada, ali naravno da o svemu moramo voditi računa – kazao je trener i sportski direktor Zoran Mamić.

Samo jedna utakmica

U Rovinju će plavi prije povratka u Zagreb odigrati jedinu pripremnu utakmicu s mađarskim MOL Fehervarom.

– Nemamo potrebe za više, utakmica nosi veće napore, traži i drukčiji trening. Odigrali smo puno utakmica na jesen, pred nama je opet velik broj utakmica i neke naše zamisli lakše ćemo provesti na treninzima. I ljetos je bilo specifično, isto smo se kratko pripremali i onda smo, kako je sezona odmicala, bili sve bolji.

Dinamo je jesen završio sjajno, i odličnim rezultatima i odličnim igrama, za plave bi možda bilo najbolje da se nije ni prekidalo.

– Nemam za čim žaliti kad se to ne može promijeniti. Sad nas čeka lud ritam, u 60 dana mislim da ćemo imati 17 utakmica, tu smo uračunali i još dvije utakmice u sljedećoj rundi Europske lige, nadamo se da ćemo proći Krasnodar, uza sve uvažavanje, ali mi smo uračunali još dvije europske utakmice do reprezentativne stanke. Imamo dovoljno velik i kvalitetan kadar i držim da to možemo odraditi na najbolji način.

U igračkom kadru zasad nema promjena, moguće je da će neki mladi igrači ulaziti u kadar prve momčadi da bi se moglo više rotirati u tako gustom rasporedu. Zasad nema zdravstvenih problema.

– Nadam se da ćemo takvi ostati i u pripremama, da neće biti ozljeda i propuštanja treninga jer to će biti jako važni treninzi – kaže Mamić, koji je za plave objavio i dobru vijest:

– Leipzig nam je i službeno potvrdio da Joško Gvardiol ostaje kod nas do ljeta, što je za nas izvrsno, i da su time zadovoljni svi, mi koji imamo dobrog igrača, Joško koji će imati puno utakmica, a Leipzig igrača koji će redovito igrati.

Dinamo ima puno igrača koji su na posudbama.

– Kulenović i Menalo ostaju u Rijeci, Karačić u Lokomotivi. Vidjet ćemo još s Đurasekom, koji se vratio iz Varaždina, možda i s još nekim mlađim igračima hoće li ići nekamo. No prijelazni je rok tek počeo – kaže Mamić.

Susjedi s Osijekom

Plavi će u Rovinju biti u hotelu Grand Park, a ne u uobičajenoj bazi hotela Lone, koji je prije rezervirao Osijek. No plavi su zato “ugrabili” travnjak u Rovinju, dok će Bjelica sa svojima trenirati u Rovinjskom Selu. Očito je veliko rivalstvo na djelu, a gotovo smo sigurni da Mamić i Bjelica neće zajedno ispijati kave iako će u Rovinju biti udaljeni samo stotinjak metara.

Podsjetimo, Dinamo sezonu otvara 19. siječnja u Maksimiru odgođenom utakmicom s Rijekom.