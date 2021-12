Dinamo želi 18-godišnjaka koji vrijedi pet milijuna eura, a najveći gubitnik zasad je Osijek

Ni nakon dolaska Petra Bočkaja u Dinamu ne miruju. Trener, a ujedno i sportski direktor Željko Kopić radi na dovođenju novih igrača, a jedna od želja je i sjajni veznjak Lokomotive Lukas Kačavenda. Osamnaestogodišnji ofenzivni vezni iza sebe ima odličnu polusezonu, no problem plavima mogao bi biti što ga ozbiljno prate i inozemni klubovi. A direktor Lokomotive Božidar Šikić itekako je svjestan da za svog najboljeg igrača može dobiti 4-5 milijuna eura.

Velik je to novac čak i za Dinamo, no sličan su iznos 2015. izdvojili za Marka Roga pa ga onda za 13 milijuna eura godinu kasnije prodali u Napoli. Investicija u Kačavendu sigurno bi se isplatila. A dio novca plavi bi mogli dobiti od prodaje nekih igrača, a među onima koji bi mogli otići su Leovac, Tolić, Špikić, pa čak i Théophile. Francuski stoper ima ugovor do ljeta 2022. godine, no uz sjajne stopere poput Šutala, Lauritsena, Perića.... Théophile više nije nedodirljiv u prvih 11. Uteg je sigurno i njegova visoka plaća pa sumnjamo da bi mu u Dinamu radili probleme da nađe neki drugi klub.

Osijek je zasad najveći gubitnik prijelaznog roka, Bjelica je sada na potezu, a i navijači bijelo-plavih sve su nestrpljiviji. Spominjani dolazak Kristijana Lovrića iz Gorice sigurno bi ohladio ljutite navijače u Osijeku, no pitanje je je li Bjelica spreman potrošiti sav novac od transfera Bočkaja kako bi doveo Lovrića. Bočkaj je plaćen nešto manje od tri milijuna eura, a otprilike ta cifra minimum je za koji bi čelnici Gorice pustili svog najboljeg igrača. Iako, zasad nikakva službena ponuda iz Gradskog vrta nije stigla u Goricu. Potvrdio nam je to i predsjednik Gorice Nenad Črnko.

Nemam Bjeličin broj

– Bjelicu nisam odbio jer se nismo ni čuli, čak nemam ni njegov broj mobitela. Lovrić je sigurno jedan od poželjnijih igrača u HNL-u, to je zaslužio svojim igrama i statistikom na terenu, a za koji novac će na kraju promijeniti klub, ako se to uopće i dogodi, ovisi o mnogo detalja. Jedan od bitnijih od novca za nas i igrača jest da mu karijera i dalje bude u uzlaznoj putanji – poručio je Črnko.

Navodno Bjelica razmišlja i o bivšem igraču Gorice Dariju Špikiću, koji je od dolaska u Maksimir odigrao 15 utakmica uz skromnu minutažu te su mu male šanse da se u skorije vrijeme izbori za bitniju ulogu u Dinamu. No Špikić bi bio ipak tek slaba utjeha za Bočkajev odlazak, dok bi s Lovrićem odmah dobili provjerenu klasu koji iz kola u kolo može odlučivati utakmice HNL-a.

