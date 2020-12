Dinamo svim klubovima popunio proračune: Svaka čast, Modri trebaju biti uzor

Bilo je to 22. svibnja 2015. godine, Slaven Belupo igrao je protiv Zadra. Bila je to posljednja utakmica Davora Vugrinca, tada se u Koprivnici oprostio od profesionalnog igranja nogometa.

Ovaj danas 45-godišnji Varaždinac u profesionalni nogomet krenuo je u Varteksu, pa karijeru nastavio u Trabzonsporu, Lecceu, Atalanti i Cataniji, a onda se 2006. vratio u Hrvatsku te igrao za Rijeku, Dinamo, Zagreb, Varaždin i spomenuti Slaven Belupo. Za Hrvatsku je odigrao 29 utakmica i postigao sedam pogodaka.

Pomažem koliko stignem

Nakon igračke karijere mogao se više posvetiti slikarstvu, ali nogomet nije napustio, pomaže Varaždinu.

– Nisam previše u klubu, pomažem koliko stignem – veli nam Vuga.

Pogled na tablicu s varaždinske pozicije nije baš blistav. Zbog rezultata su smijenili i trenera Samira Toplaka, sad su na klupi Zoran Kastel i Dario Jertec.

– Nakon dugo vremena, valjda su prošla četiri mjeseca kad smo zadnji put pobijedili, upisali smo tri boda protiv Hajduka. To nas je jako razveselilo. No onda smo morali žaliti što smo od Rijeke ispali u kupu, još je bolnije kad se to dogodi u zadnjim minutama. Ali, dobro, idemo dalje. Nisam puno u klubu, ali sigurno nije lako raditi kad se boriš za ostanak. Probat ćemo se sad posložiti tijekom zime, vjerujem da će na proljeće biti bolje i da ćemo doći do svog cilja i ostati u ligi – priča Vugrinec.

Prije odlaska na odmor Varaždin ima još jedan težak posao, danas dolazi u Maksimir. Dinamo, za kojeg je Vugrinec također tresao mreže i s kojim je osvajao trofeje, iza sebe ima prilično tešku sezonu zbog europskih nastupa, ali i vrlo uspješnu.

– Svaka im čast na svim rezultatima, na svemu što su u klubu napravili. Nama u ligi Dinamo treba biti uzor kako treba raditi. Zaslužio je baš sve pohvale – dodao je Vugrinec.

Dinamo je svojim nastupom u Ligi prvaka dobro popunio proračune našim prvoligašima, svaki klub je zbog Dinama dobio od Uefe po 440.000 eura (više od tri milijuna kuna).

– Nije to mali novac i moramo biti sretni što je Dinamo uspješan, uvijek moramo biti uz reprezentaciju i sve naše klubove koji igraju u Europi.

No plavi su sad suparnici Varaždinu kojem bi bodovi itekako dobro došli, ali važni su i plavima koji ovaj dio sezone žele završiti kao lideri i na miru otići na odmor.

Dolazim na tekmu

– Doći ću na tekmu u Maksimir kao dio delegacije Varaždina. Jasno je da je Dinamo favorit, o tome nema dvojbi, ali riječ je o nogometu i tu je uvijek svašta moguće, sigurno nitko, pa tako ni Varaždin, ne dolazi na utakmicu da bi izgubio, vidjet ćemo kako će to izgledati – zaključio je Vugrinec.

Istina je da Dinamo nije baš lako slavio nad Varaždincima, sjetimo se da je i onaj Bjeličin izgubio u Varaždinu, a i ove sezone maksimirski je klub slavio s 2:1. Nakon što je domaćine u vodstvo doveo Drožđek iz jedanaesterca, Mislav Oršić je s dva pogotka ipak donio tri boda plavima.

Dinamo i Varaždin imaju dobre odnose, plavi su varaždinskom prvoligašu posudili nekoliko igrača (Horkaš, Milić, Đurasek, Daničić), no Milić je imao problema s ozljedama, a Daničić je skupio žute kartone pa će možda samo dva plava igrača u Maksimiru pokušati pokazati da zaslužuju povratak u plave redove.

– Ne razmišljamo još o odmoru. Trebamo završiti sezonu na pravi način, da sve ovo što smo napravili do sada potvrdimo dobrom igrom i pobjedom protiv Varaždina. Nakon toga možemo 15 dana uživati u blagdanima, ne onako kako smo inače navikli zbog aktualne situacije, ali siguran sam da će svi biti sretni i zadovoljni – kazao je trener Dinama Zoran Mamić.