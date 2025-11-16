Dinamo nakon teških pet setova ipak u četvrtfinalu

Odigrane su sve utakmice osmine finala SuperSport Kupa Hrvatske Snježana Ušić za odbojkašice. Pričuvna Mladosti za tek 69 minuta bila je bolja od nekadašnjih zagrebačkih superligašica Don Bosca s 3:0 (19, 16, 19).

I superligašice Ribola Kaštela također su s 3:0 (9, 17, 13) pobijedile u gostima, u kombiniranom sastavu, prvoligašice Rijeke za 68 minuta.

Odbojkašice Neba i ove su se godine, kao i lani, u osmini finala sučelile ekipi Velog Vrha u Puli. Lani su pobijedile s 3:0 za 92 minute, a sada su slavile za 88 minuta s 3:0 (12, 25, 25).

Enna Vukovar, također bivše superligašice, izgubile su s 1:3 (16:25, 27:25, 20:25, 21:25) od Brda nakon 105 minuta zanimljivog susreta, poprilično namučivši Splićanke koje su ove sezone prvi put zakoračile u neki eurokup.

Dubrtovnik je lako svladao u gostima Petrinju (0:3). I na kraju dvije poslastice za one "jačih živaca", dva susreta u pet setova.

Kelteks je kod kuće u Karlovcu izgubio 2:3 (22:25, 16:25, 28:26, 25:22, 13:15) od Dinama nakon dugih 148 minuta bespoštedne borbe. Izvukle su se domaće nakon 0-2 u setovima za gošće i vodstva 22:18 u trećem. I u četvrtom su u finišu vodile gošće, 21:18, no Karlovčanke su se zasluženo izborile za peti set, u kojem su na kraju izgubile svojom pogreškom, dekoncentrirano izbacivši jednu loptu u aut.

Tako je na kraju Olimpik, prvoplasirana ekipa Prve lige, jedina slavila kao domaćin, pobijedivši s 3:2 (26:24, 23:25, 16:25, 25:20, 15:12) superligašice iz Osijeka nakon 145 minuta dramatičnog susreta.

Zagrepčanke su povele na razliku i došle do 1-0 u setovima, Osječanke osvojile sljedeća dva, da bi u četvrtom Olimpik anulirao prednost gošći u finišu seta i izborio peti set. Koji na kraju i nije bio dramatičan, jer su vodile u jednom trenutku čak s 13:5 te dobile set i meč s 15:12.