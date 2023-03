Dinamo je izgubio vođu: Tko će preuzeti ulogu Arijana Ademija?

U toj 85. minuti susreta Dinama i Rijeke kapetan plavih Arijan Ademi završio je svoju dugogodišnju karijeru u Maksimiru. Uz ovacije navijača otišao je do Dominika Livakovića i na ruku mu stavio kapetansku vrpcu, zagrlio je svog nasljednika. Jasno je da će Livaković, sada igrač plavih s najduljim stažem u klubu, biti kapetan plavih, to nije nimalo upitno, Livaković apsolutno zaslužuje biti kapetan plavih, pravi je profesionalac, vrhunski vratar, odličan dečko, reprezentativac.

Livaković zna podviknuti

Više puta smo se uvjerili da Livaković zna i podviknuti na svoje suigrače kad naprave neku igračku glupost na terenu i sigurno je da on može dobrim dijelom zamijeniti Ademija i u toj ulozi vođe momčadi.

– Kapetane, teška utakmica je iza nas. Emocije su jake, ali kad vidimo koreografiju navijača, još jednom vidimo koliko značiš suigračima i svim navijačima. Zajedno smo dijelili svlačionicu i radili povijesne rezultate. Bio si naš vođa i budi ispunjen i ponosan na sebe nakon svega jer si najveći, jer si Dinamo. I, brate, ako vidiš da ih ne razumiješ kako govore, vrati se natrag! Znaš da ti vrata kluba nikad nisu zatvorena. Sretno, prijatelju, i hvala na svemu! Uvijek ćeš imati posebno mjesto u srcu svih navijača kao i u mom, tvog najvećeg navijača – napisao je Livaković na svom Instagram profilu svom prijatelju Arijanu Ademiju.

Dinamo odlaskom Ademija gubi jako puno, čak će lakše nadoknaditi njegove igre, priliku će sigurno dobiti sad sa znatno većom minutažom Marko Bulat, koji je krenuo Ademijevim putem, obojica su kao jako mladi zaigrali za prvu momčad Šibenika, postali kapetani momčadi sa Šubićevca i onda prešli u Dinamo. Nemojmo zaboraviti da ni Ademi nije isprva puno igrao u Dinamu, da je išao i na posudbu u Lokomotivu. Ni Bulat dosad nije puno igrao u Dinamu, još se nije izborio za svoju poziciju u plavom klubu, no ima predispozicije postati Ademijev nasljednik iako je Bulat više igrač za poziciju "šestice", dok je Ademi procvjetao nakon što ga je na "osmicu" preselio Nenad Bjelica. Imaju plavi još i Roberta Ljubičića, koji je i doveden za tu poziciju, no silom prilika Čačić ga koristi na poziciji lijevog beka.

Vođu momčadi se ne bira

No, puno teže bit će nadoknaditi Ademijeve liderske kvalitete, Livaković je ipak vratar, ima drukčiju ulogu na terenu, dobar dio ostalih suigrača daleko je od njega. Livaković može biti pravi vođa u svlačionici, no na terenu to teško može kao vratar. U ovom trenutku ne vidimo igrača s takvim srcem kakvo je imao Ademi, ima od njega i boljih "španera", ali on je bio taj koji je vukao i kad Dinamo nije igrao dobro, pa ni on nije morao odigrati svoju najbolju utakmicu, ali je uvijek bio taj koji je tražio više i bolje kako od sebe tako i od svih ostalih u plavom dresu, tjerao je suigrače da daju još više.

Gledajući igrački kadar zadnjih nekoliko sezona, plavi nemaju takvog vođu. Što ne znači da neće izniknuti, možda netko nije dolazio do izražaja jer je Ademi bio tu. Nekako po karakteru tu bi ulogu mogao preuzeti Stefan Ristovski, on je srčan kao i Ademi, uostalom nisu bili samo suigrači u Dinamu i reprezentaciji Sjeverne Makedonije nego i prijatelji. K tome, Ristovski je Ademiju bio kapetan u reprezentaciji pa očito ima te liderske kvalitete. Vidjeli smo ga s kapetanskom trakom u reprezentaciji i ponašao se kao vođa momčadi. Ristovskog znamo iz vremena kad je igrao u Rijeci, tada je bio jednako srčan kao što je sada u Dinamu, uvijek je išao do kraja kao što ide i sada, kao što je išao i u nedjelju protiv svog bivšeg kluba. I neće biti čudo ako on naslijedi Ademija u tom liderskom smislu.

Josip Mišić dokazao se u Dinamu, istina da je imao nekoliko lošijih utakmica ovog proljeća, ali njegove kvalitete nisu upitne, strašno je vrijedan igrač plavih. No, on je nekako tih, miran i nemamo dojam da bi mogao tjerati suigrače kao što ih je tjerao Ademi, možda može tek svojom požrtvovnosti i dalje biti primjer ostalima. Spominjao se i Petković, no dojam je da prije netko treba dizati Petkovića negoli će on nekoga dizati, Petko nam ne izgleda kao vođa momčadi, on to može biti samo svojim igračkim umijećem, a liderske crte nismo zamijetili ni kod Ivanušeca ili Baturine. No, lidera momčadi ionako se ne bira, vođom se postaje i vidjet ćemo tko će iskočiti, možda netko koga i nismo spomenuli.