Detroit slavio u derbiju začelja, predvodio ih 22-godišnjak s 51 košem

Na programu NBA lige bila je samo jedna utakmica. Detroit Pistonsi su na gostovanju pobijedili Orlando Magic sa 134-120.

Bio je to dvoboj sa začelja Istočne konferencije. Obje ekipe su izgubile izglede za ulazak u doigravanje, a Detroit sada ima pobjedu više i dva poraza manje od "fenjeraša" Orlanda.

Susret je obilježio 22-godišnji Saddiq Bey koji je postigao 51 koš za Pistonse. Time je postao osmi košarkaš u ožujku sa 50 i više postignutih koševa u jednoj utakmici, što se, prema ESPN-u, zadnji put dogodilo 1962. godine.

Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS Mar 17, 2022; Orlando, Florida, USA; Orlando Magic center Robin Lopez (33) drives to the basket guarded by Detroit Pistons forward Marvin Bagley III (35) in the third quarter at Amway Center. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports Photo: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

Bey je postavio i osobni rekord po broju koševa na utakmici, a dodao je i devet skokova i četiri asistencije. Marvin Bagley ubacio 20 koševa za Detroit, a Isaiah Stewart 16 uz 10 skokova.

U suparničkim redovima istaknula su se braća Nijemci Franz i Moritz Wagner. Franz, novak u ligi, postigao je 26 koševa, dok je Moritz dodao 16. Terrence Ross je postigao 17 poena.

Detroit sada drži 14. mjesto na Istoku sa skorom 19-51, dok je Orlando posljednji sa 18-53.