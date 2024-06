Danas igra Hrvatska! Evo gdje možete pogledati Dalićeve izabranike u pripremama za Euro

Hrvatska nogometna reprezentacija ovoga ponedjeljka od 19 sati na riječkoj Rujevici igrat će prijateljsku utakmicu pred skorašnji nastup na Euru u Njemačkoj. Prvi od dva suparnika u pripremnom ciklusu vatrenih je Sjeverna Makedonija. Onaj drugi prijateljski dvoboj Hrvatska će igrati u subotu protiv Portugala u Lisabonu.

Prijenos večerašnjeg dvoboja bit će na Novoj TV, a Dalić je već na uvodnoj konferenciji za novinare dao naslutiti kakvu ćemo utakmicu gledati. Budući da na raspolaganju još uvijek neće imati Luku Modrića, Marcela Brozovića i Marija Pašalića koji će se tek priključiti Hrvatskoj nakon kraja njihovih klupskih obveza, hrvatski izbornik za današnji dvoboj koristit će 17 igrača. Neće igrati ni Nikola Vlašić koji još uvijek hvata formu nakon ozljede, a Ivan Perišić nastupit će te igrati 60 minuta.

- Iskoristit ću prigodu i Luki čestitati na šestom trofeju Lige prvaka, jedan je od rijetkih igrača kojima je to uspjelo. Luka dolazi u utorak ujutro, jedva čekamo da nam dođe, da mu poklonimo tortu, tako je tradicija za osvajače Lige prvaka. Nema bolje stvari nego da nas s takvim motivom i tom inspiracijom povede na Euro. Sve što Luka radi je primjer svima, pogotovo mladima, koliko treba volje i rada da se to sve ostvari. On je najbolji igrač Hrvatske svih vremena, nemam što dodati više o njemu. Hvala mu na svemu što čini za mene kao izbornika, reprezentaciju i narod. Ako potpiše novi ugovor u Realu, to je najbolja stvar. Oni su sve svoje zvijezde otpisali prije, a Luka će karijeru završiti tamo. Kad stigne, napravit ćemo špalir za Luku Modrića i zapjevati mu. Jesmo li se čuli? Malo sam ga vidio na videopozivu. Neka uživa s Realom, s dečkima u klubu, imat ćemo priliku proveseliti se i svi ćemo mu čestitati. Ovo je trinaesto finale Liga prvaka u nizu u kojem igra hrvatski igrač. To nije ni realno, ni normalno, ali svaka čast. I Luki i Kovi i Raketi, i svim osvajačima Lige prvaka - rekao je Dalić pred utakmicu sa Sjevernom Makedonijom koja će mu dobro doći da provjeri aktualno stanje svojih igrača.

Hrvatska reprezentacija Euro će otvoriti utakmicom protiv Španjolske, 15. lipnja od 18 sati u Berlinu, a protivnici u skupini B kontinentalne smotre bit će nam još Italija i Albanija.