Damir Krznar: 'Utakmica s Hajdukom nam je kao finale Svjetskog prvenstva'

Bio bi to još jedan pravi spektakl da su normalna vemena. Maksimirski stadion, one tribine koje nisu u ruševnom stanju, bio bi dobro popunjen. Jer, igraju Dinamo i Hajduk, nije važno što Hajduk bodovno teško i pogledom može do Dinama i što je tek peti.

Ovo je prvenstvo neizvjesno, dugo nismo imali takvo, a k tome se u njemu i odlično igra. I u utrci Dinama i Osijeka za naslov prvaka svaki će bod biti važan, a da do njih nije lako doći uvjerili smo se već u mnogim utakmicama, ni Dinamo se ne može prošetati do pobjede bez puno prolivenog znoja.

K tome, dolazi stari i veliki rival kojem bodovi također nasušno trebaju ne bi li se domogao mjesta koje vodi u Europu.

Bit će promjena u sastavu

– Bez obzira na poziciju Dinama ili Hajduka, bez obzira na to što je Hajduk na poziciji koja možda osporava taj epitet derbija, to je veliki, vječni derbi. Uvijek su u povijesti utakmice Dinama i Hajduka bile, a uvjeren sam da će tako biti i ubuduće, velike. Za nas je to utakmica koja nas i dalje drži na prvome mjestu, još jedna u nizu u kojoj ćemo igrati na sve ili ništa. A mi želimo sve, nadam se da ćemo to i dobiti, ali uza sve uvažavanje Hajduka. I uoči serije ovih utakmica rekao sam da će nam svaka biti kao finale Svjetskog prvenstva – kazao je trener Dinama Damir Krznar.

Plavi su s 1:1 zaključili teško gostovanje u Osijeku, zadržali su dva boda prednosti i to im sigurno u psihološkom smislu dobro dođe.

– Važno nam je držati tu vodeću poziciju iz kola u kolo, psihički puno znači kad u sljedeću utakmicu ulazite s čelne pozicije i to nam je plus. A u fizičkom smislu, momčad je već naviknuta na takav ritam, cijelo proljeće igramo u takvom rasporedu, izdržali smo i europske utakmice koje su nas još više trošile, pa nema razloga da ne izdržimo do kraja. A mentalna snaga daje vam i fizičku, u dobrom smo ozračju i raspoloženju. K tome, igrači koji ulaze uvijek nešto donesu, pa ako danas i započnu utakmicu, dat će svoj doprinos. Razmišljamo o osvježenjima jer nas je Osijek namučio, ali bit će promjena ne samo danas nego i u sljedećim utakmicama, a sada tri-četiri promjene u odnosu na utakmicu u Osijeku – kaže Krznar.

Hajduk igra promjenljivo, ali je u svakom slučaju dosta defenzivno orijentiran, neće ga biti lako probiti.

Strpljivo protiv Hajdukova zida

– Kad se brani, onda je u dva bloka, s pet i četiri igrača. Vidjeli smo i u utakmici s Istrom koliko nam je trebalo strpljenja i upornosti, a Hajdukov blok je vjerojatno još čvršći. Moramo se pripremiti na to da će nam trebati vremena da razbijemo taj zid.

Za Dinamo bi olakšavajuća okolnost trebalo biti to što u sastavu Hajduka nema Marka Livaje.

– Teško je filozofiju igre graditi na jednom igraču, ne gradi je tako ni Hajduk. Istina je da se pokazalo da je Livaja pozitivno utjecao na cijelu momčad, s njim je cijela momčad odigrala nekoliko utakmica vrlo dobro. Ali, klub nije jedan igrač, za nas je dobro što ne igra, ali s druge strane, naši igrači ne smiju pomisliti da ako nema Livaje, nema Hajduka jer to apsolutno nije tako – zaključio je Krznar koji ima na raspolaganju sve igrače osim Moharramija koji se ozlijedio na tom posljednjem susretu s Hajdukom i 3:1 pobjedi u Maksimiru, te Gavranovića.

Njih su dvojica počeli trenirati s momčadi, ali zasad još neće biti u momčadi za utakmicu, a bliži povratku na teren je Mario Gavranović.

Plavi će kad iziđu na zagrijavanje znati kako je završio drugi derbi, susret Rijeke i Osijeka, a moguće posrtanje Osijeka na Rujevici omogućilo bi plavima da malo rasterećenije igraju protiv bijelih i tako pobjedom steknu još veću bodovnu prednost u odnosu na Osječane.