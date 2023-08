Dalić o Grčkoj: 'Žao mi je svih tih ljudi. Dinamo sad ispašta i to je velika šteta'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nalazi se u Livnu gdje se održava veliki humanitarni nogometni spektakl. Nogometne zvijezde došle su podržati prikupljanje sredstava za livanjske udruge, a na tribinama je bilo više stotina navijača.

- Veliko Livno je pobijedilo moćne vatrene, ali ovdje je najmanje bio važan rezultat. Ponosan, sretan, ovo je moje Livno, ovo je zaista sjajno i hvala svim ovim divnim ljudima, sportašima i gledateljima koji su danas došli, bilo je jako puno ljudi i ovo je jedna humanitarna priča gdje mi hoćemo pomoći svima onima kojima je to potrebno. Livno je danas bilo zaista veliko - rekao je Dalić za Novu TV. Nije htio previše komentirati događaje u Grčkoj.

- Ne bih ja sad o tome govorio, ja govorim o situaciji koja je danas ovdje. Meni je žao što se to desilo, žao mi je svih tih ljudi, nogometa jer se skrenuta pažnja s velike stvari i sad Dinamo ispašta i to je velika šteta. Zaista se ne bi htio upuštati u to puno - rekao je Dalić.