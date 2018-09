Dalić ipak nije najbolji trener svijeta, nagrada Deschampsu!

Zlatko Dalić ovog je ljeta odveo Hrvatsku do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

To mu donijelo mjesto među tri kandidata u izboru za najboljeg trenera, gdje je bio u konkurenciji dva Francuza, Didiera Deschampsa i Zinedine Zidanea, a nagradu je na kraju odnio francuski izbornik Deschamps

Sam Dalić je uoči izbora otkrio da je svoj glas dao Deschampsu, dok je u izboru za najboljeg nogometaša glas dao Luki Modriću.

"I am truly living the best moments of my managerial career. It is a tremendous honour to be in the company of Deschamps, Zidane and other esteemed colleagues."@DalicZlatko reflects on being in the final three for #TheBest FIFA Men's Coach.#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/qnRgXS0EQP