Cure novi detalji skandala o kojem bruji čitava regija, oglasio se i bivši kapetan reprezentacije

Pravi potres pogodio je bosanskohercegovački nogomet uoči ključne utakmice protiv Rumunjske, koja se igra 15. studenog u Zenici. Najvjernije navijačke skupine reprezentacije, BH Fanaticosi i Ljuti Krajišnici, objavile su kako im je Nogometni savez BiH odbio prodati ulaznice te im uskratio dozvolu za planiranu koreografiju. Iz BH Fanaticosa poručili su kako su s krovnom kućom nogometa uvijek imali profesionalan odnos i uredno plaćali svoje ulaznice, zbog čega ovu odluku vide kao jasan pokušaj njihovog isključivanja iz navijačkog života reprezentacije. Iako su poručili da su sada "zvanično nepoželjni", najavili su svoj dolazak u Zenicu kako bi unatoč svemu podržali svoju momčad. Cijela situacija izazvala je lavinu reakcija i podigla na noge ne samo BiH, već i cijelu regiju.

U javnosti se spekulira kako je sukob eskalirao nakon formiranja nove navijačke skupine "BH Hooligans", za koju upućeni tvrde da uživa podršku samog predsjednika NS BiH, Vice Zeljkovića. Mnogi ovu grupu vide kao pokušaj aktualnog vodstva Saveza da uguši sve glasnije kritike na svoj račun i stvori sebi podobnu navijačku bazu. Te su optužbe dodatno zaoštrile već napete odnose između tradicionalnih navijačkih skupina i Saveza, pretvarajući borbu za ulaznice u otvoreni rat za prevlast na tribinama i utjecaj na budućnost reprezentacije. Cijeli slučaj tako je dobio i političku dimenziju, a navijači tvrde da se radi o pokušaju discipliniranja neistomišljenika.

Predsjednik NS BiH, Vico Zeljković, oglasio se priopćenjem u kojem je oštro demantirao sve optužbe. Ustvrdio je kako Savez nikome nije uskratio pravo na kupovinu ulaznica, navevši podatak da su BH Fanaticosi već kupili 868 ulaznica putem interneta za tribinu na kojoj se tradicionalno okupljaju. Dodao je i da su problemi s grupama "Ljuti Krajišnici" i "Ljuti Krajišnici 2013" također riješeni. Zeljković je situaciju pokušao opravdati golemim interesom za utakmicu, koji je navodno premašio kapacitet stadiona. Ipak, nije propustio uputiti kritiku Fanaticosima, istaknuvši kako je njihovo dosadašnje ponašanje prouzročilo Savezu financijsku štetu od otprilike milijun KM (oko 511.000 €) zbog kazni za razne incidente, upozorivši da bi se iduće utakmice mogle igrati i pred praznim tribinama.

Odluka Saveza izazvala je reakciju i među samim igračima, a najglasniji su bili bivši i sadašnji kapetan. Legendarni Emir Spahić, unatoč tome što obnaša funkciju direktora reprezentacije, javno je stao na stranu navijača, nazvavši odluku o zabrani "nepravednom i nedostojnom". U emotivnom istupu poručio je kako su Fanaticosi "srce iščupano iz grudi reprezentacije" i simbol vjernosti koji je pratio momčad bez obzira na sve. Podršku je, u ime cijele svlačionice, pružio i kapetan Edin Džeko. Zbog svega se oglasio i glumac Nermin Hadžihafizbegović, koji je zatražio hitno povlačenje odluka, zaprijetivši u suprotnom zahtjevima za ostavkom Zeljkovića, cijelog Upravnog odbora i izbornika Sergeja Barbareza.

BH Fanaticosi nisu dugo čekali s odgovorom na Zeljkovićeve tvrdnje. U svom priopćenju su demantirali predsjednika Saveza, dovodeći u pitanje brojku od 868 kupljenih ulaznica. Objasnili su kako godinama ulaznice kupuju grupno te da je njihov službeni zahtjev za 600 karata ovoga puta odbijen. "Kako je dotični 'gospodin' stigao do brojke od 868 ulaznica i po kojim parametrima? Jesu li zašli u bazu podataka i provjeravali imena i prezimena ljudi pojedinačno?", upitali su se iz navijačke skupine, dodavši kako pojedinci imaju puno pravo privatno kupiti ulaznice za sebe, obitelj ili prijatelje. Svoj odgovor zaključili su oštrom porukom vodstvu Saveza: "Na kraju - vaše nije da prebrojavate, nego da podnesete ostavke, jer su zbog vas i nastale sve moguće financijske kazne", aludirajući na to da je loše vođenje Saveza uzrok navijačkog nezadovoljstva i incidenata na utakmicama.