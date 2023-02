Ćorluka: Domoljublje Hrvatske je na visokoj razini. Možda to nedostaje Srbima za uspjeh

Jedan od hrvatskih junaka iz Rusije 2018. godine, Vedran Ćorluka, dao je veliki intervju za ruski portal Championat.com u kojem je govorio o hrvatskoj reprezentaciji, atmosferi u Kataru, a spomenio je i srpsku reprezentaciju koja nema velike uspjehe na velikim turnirima. Prvi puta nakon što je 2021. godine završio karijeru i otišao iz moskovskog Lokomotiva, popularni Čarli odradio je intervju za ruske medije.

- Bilo je čudno. U klubu su znali da mi je ovo posljednja utakmica, ali mi nisu dali ni majicu za uspomenu. Devet godina sam proveo u momčadi. Smiješno. Ipak, reakcija klupskih partnera i navijača bila je lijepa i ugodna. Sretan sam što sam proveo sve te godine u klubu. Šteta. Čovjek je napravio ono što je klub trebao. I dobiti otkaz zbog toga? Učinio je to od srca. Već sam puno puta zahvalio na tome i ponovit ću to. Tužno je. Uostalom, Lokomotiv koji ja poznajem, koji navijači poznaju i vole, to ne bi napravio - rekao je o bivšem klubu i službenom spikeru Viktoru Stjepanovu koji je pozvao tribine da skandiraju Vedranovo ime pa je nakon toga dobio otkaz.

Na pitanje o tome što Hrvatska ima, a Srbija nema, odgovorio je:

- Ne mogu odgovarati umjesto njih, ali znam da naši nogometaši vole igrati za hrvatsku reprezentaciju. Domoljublje na vrlo visokoj razini. Kad obučemo ovaj dres, ništa nam ne može biti bolje. I kada vidim s kakvim veseljem igrači dolaze u reprezentaciju, kako vole igrati za reprezentaciju, uvijek mi to ulijeva povjerenje da nema boljeg od nas. Možda je to ono što Srbiji nedostaje - takva veza. Ali imamo vrlo jaku vezu sa svojom zemljom i s onim što smo prošli. Volimo igrati za reprezentaciju i znamo da svaku utakmicu, svako dodavanje, svaki gol, svaki duel radimo za našu zemlju. Vidim to u očima igrača.

Pričao je elitnom mentalitetu naših reprezentativaca, pogotovo se to vidjelo u ogledu s Brazilcima u četvrtfinalu SP-a prošle godine.

- Pobjeđuju cijeli život, igraju u vrhunskim klubovima. Mi kao treneri reprezentacije moramo postaviti momčad tako da znaju da smo vrhunska ekipa. Igramo li s Brazilom? Da. Igramo li s drugom vrhunskom momčadi? Fino. Sve možemo pobijediti. Imamo samopouzdanja i smatramo da smo u samom vrhu. I nismo to mi smislili, tako zbilja jest. Sada vjerujemo u to, ali prije nismo vjerovali. Dakle, izgubili smo od Turske na Euru 2008. na jedanaesterce jer smo primili gol u zadnjoj minuti - kazao je Ćorluka, koji se prisjetio raspucavanja protiv Brazila...

- Vidjeli smo da su se Brazilci počeli hvatati za glavu kad je sudac svirao kraj nakon što smo zabili u zadnjim minutama. Vidjeli smo sebe iz 2008. godine. Nisu mogli shvatiti kako su ispustili prednost. Pa što? Ima još vremena. Za penale svi kažu da su lutrija. Nisu, to je kvaliteta.