Ćorić po peti put ostao bez osmine finala Roland Garrosa

Hrvatski tenis ostao je u subotu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru u pariškom Roland Garrosu, nakon što je u meču trećeg kola Argentinac Tomas Martin Etcheverry (ATP - 49.) svladao Bornu Ćorića sa 6-3, 7-6 (5), 6-2 za tri sata i jednu minutu igre. Ćorić je loše ušao u meč s 23-godišnjim suparnikom kojem je ovo bio debitantski nastup u trećem kolu Grand Slam turnira. Etcheverry je poveo 3-0 i bez ikakvih poteškoća tu prednost zadržao do kraja prvog seta.

Situacija je za najbolje rangiranog hrvatskog tenisača postala još teža kad je u petom gemu drugog seta po drugi put u meču izgubio servis. U sljedećem je gemu došao do svoje prve 'break-lopte' u meču, ali ju nije uspio iskoristiti. U sedmom gemu je Ćorić spasio 0-40, a još tri prilike za 'break', koje su ujedno bile i set-lopte, Etcheverry je propustio u devetom gemu. I kako to obično biva, onaj tko ne iskoristi prilike bude kažnjen.

Borna je u desetom gemu drugog seta prvi put uspio slomiti suparnikov servis i izjednačiti na 5-5. Nažalost, 26-godišnji Zagrepčanin nije uspio u 'tie-breaku' doći do potpunog preokreta i tako je Etcheverry došao do vodstva od 2-0 u setovima. Ćorićeva borbenost nikada nije bila upitna pa se 'break' za vodstvo 2-1 u trećem setu činio kao trenutak u kojem će Borna krenuti u veliki povratak. No, ovo nije bio njegov dan. Prvo je propustio 40-15, dvije gem-lopte za 3-1.

Potom je ponovno izgubio servis u šestom gemu i propustio dvije 'break-lopte' u sljedećem gemu. Etcheverry je u osmom gemu došao do 30-30, a Ćorić mu je s dva promašena forhenda darovao "propusnicu" za osminu finala.

Tako je hrvatski tenisač po peti put u karijeri zaustavljen u trećem kolu Roland Garrosa i ostao bez nastupa u drugom tjednu jedinog Grand Slam turnira na zemljanoj podlozi. Šteta, jer je ždrijeb nudio priliku za još poneki korak više. Naime, Tomas Martin Etcheverry će u svom prvom nastupu u osmini finala na Grand Slam natjecanjima igrati protiv Japanca Yoshihita Nishioke (ATP - 33.) koji je u pet setova 3-6, 7-6 (8), 2-6, 6-4, 6-0 svladao Brazilca Thiaga Seybotha Wilda.

Nishioki će to biti drugi uzastopni pokušaj da se domogne svog prvog četvrtfinala na Grand Slam turnirima, jer je do osmine finala stigao i na ovogodišnjem Australian Openu.