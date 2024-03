Clippersi upisali novi poraz, Zubac postigao devet koševa

Bio je to treći poraz Clippersa u posljednje četiri utakmice, a s učinkom 42-24 još su uvijek na četvrtom mjestu. No, New Orleans im se približio na dvije pobjede zaostatka (40-26), a ima bolji omjer u međusobnim dvobojima te time prednost budu li momčadi izjednačene na kraju sezone.