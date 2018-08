Čilić bez polufinala, Nadal preokretom prošao dalje

Prvi tenisač svijeta Španjolac Rafael Nadal došao je do polufinala ATP turnira Masters 1000 serije u Torontu, nakon što je u posljednjem četvrtfinalnom dvoboju, odigranom u noći s petka na subotu, svladao najboljeg hrvatskog igrača Marina Čilića s 2-6, 6-4, 6-4.

Bio je to osmi dvoboj Čilića protiv Nadala i Španjolčeva šesta pobjeda. No, prvih sat vremena meča odigranog u četvrtfinalu Rogers Cupa odavali su dojam kako će konačan ishod biti drugačiji. U tom je razdoblju Čilić bio značajno bolji igrač i činilo se kako će prvi put u karijeri doći do polufinala kanadskog Mastersa.

S dva oduzeta Nadalova servisa Čilić je za samo 25 minuta došao na prag osvajanja prvog seta. U maratonskom sedmom gemu Španjolac je spasio pet set-lopti i nakon 11 minuta smanjio zaostatak na 2-5. Ono što nije uspio u sedmom, Marin je napravio u osmom gemu. Realizirao je osmu set-loptu i nakon 41 minute osvojio prvu dionicu dvoboja.

Čilić je već u prvom gemu drugog seta došao do prilike za 'break', ali se Nadal izvukao, a tri gema poslije došao do prvog 'breaka' u meču, iskoristivši mali pad u Čilićevoj igri i nekoliko uzastopnih promašaja. Mogao je Marin vratiti izgubljeno u sljedećem gemu, ali je Nadal spasio 15-40 i još dvije Čilićeve prednosti.

No, ono što nije napravio tada hrvatski je tenisač uspio u devetom gemu, kad je Nadal servirao za izjednačenje u setovima. Na 40-15 u desetom gemu, bez ikakvog razloga Čilić je doživio pad koncentracije koji je rezultirao promašenim smeč udarcem. Uslijedila su još tri Marinova promašaja kojima je darovao set Nadalu.

Novu priliku za 'break' naš tenisač nije dočekao. Spasio je jednu 'break-loptu' u četvrtom gemu odlučujućeg seta, a kad je u desetom gemu servirao za nastavak dvoboja, Nadal je stigao do 0-40. Prve dvije meč-lopte je Čilić uspio spasiti, ali na treću je promašio bekhend i svojom 43. neforsiranom pogreškom, nakon dva sata i 19 minuta borbe, darovao pobjedu Španjolcu.

Imao je Čilić i 36 izravnih poena, dvostruko više od Nadala, ali pogreške su ga na kraju koštale poraza, jer su mu se događale u serijama, što prvi tenisač svijeta rijetko propušta iskoristiti.

Nadala u polufinalu čeka 22-godišnji Rus Karen Hačanov koji je sa 6-3, 6-1 svladao Nizozemca Robina Haasea. Taj meč je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju, ne prije dva sata iza ponoći po srednjoeuropskom vremenu. Bez obzira na ishod tog dvoboja, Nadal je plasmanom u polufinale turnira u Torontu postao prvim tenisačem u ovoj sezoni koji je osigurao nastup na završnom turniru osmorice najboljih, u londonskoj O2 Areni.

U prvom polufinalu, od 21 sat, igrat će grčki tinejdžer Stefanos Tsitsipas i peti igrač svijeta Južnoafrikanac Kevin Anderson. Tsitsipas je do svog prvog polufinala na Mastersima došao preokretom i velikom pobjedom protiv trećeg tenisača svijeta Nijemca Alexandera Zvereva svladavši ga s 3-6, 7-6 (11), 6-4. Anderson je u prvom četvrtfinalu s uvjerljivih 6-2, 6-2 svladao Bugarina Grigora Dimitrova.

Hrvatski tenis će ipak imati predstavnike u polufinalu, ali u konkurenciji parova. Od 18.30 sati Mate Pavić i Oliver Marach igrat će protiv Južnoafrikanca Ravena Klaasena i Novozelanđanina Michaela Venusa, dok će se u ponoć Nikola Mektić i Alexander Peya za mjesto u finalu boriti protiv Finca Henrija Kontinena i Australca Johna Peersa.

Marin Čilić će sljedećeg tjedna igrati na Mastersu u Cincinnatiju, gdje je slobodan u prvom kolu, a u drugom čeka pobjednika dvoboja Nijemca Philippa Kohlschreibera i igrača iz kvalifikacijama. Uz Čilića, u glavnom turniru je i Borna Ćorić koji također čeka suparnika iz kvalifikacija, a u njima će zaigrati Ivo Karlović.

