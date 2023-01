Cibona ostala bez Mesija, trener Sesar mu se zahvalio na suradnji

Od sada pa nadalje u Ciboninu sastavu više nećemo viđati Mesija odnosno negdašnju nadu slovenske košarke, danas 25-godišnjeg, Blaža Mesičeka. Nadarena ljevorukog košarkaša, koji se nije realizirao u mjeri u kojoj je to njegov talent svojedobno sugerirao, trener Josip Sesar uzeo je u vjeri da može revitalizirati njegovu karijeru. Nažalost, Cibonin strateg u tome nije uspio i on se igraču, kojemu je nadimak Mesi, zahvalio na suradnji a na klupskom vodstvu je sada da vidi što će i kako dalje s njegovim ugovorom.

Nakon domaćeg debakla protiv Mege (72:106), Sesar je kazao da nikad nije gledao (ni kao gledatelj, stručni komentator ili suparnički trener) tako lošu Ciboninu igru priznavši da je došlo do poremećaja u kemiji momčadi. S time je praktički i najavio da će nešto ovog tipa poduzeti, da će doći do neke vrste šok-terapije, a na koncu se dogodila zahvala na suradnji Mesičeku, individualcu snažna ega koji se očito nije uklopio u kolektivni duh sastava vukova koji su sve svoje vrijedne pobjede temeljili na momčadskoj igri.

Zanimljivo je da je krajem prošle godine Mesiček zatražio raskid ugovora ali ga Cibona tada nije pustila pa se, kažu nam ljudi bliski klubu, moglo osjetiti da je riječ o nezadovoljnom igraču. Na koncu se dogodilo, samo mjesec dana kasnije, da mu se trener zahvalio.

Promatrači sa strane, a i strastveniji navijači kluba, zapitat će se zašto se tom potezu pribjeglo uoči završnice Ćosićeva kupa i borbe za prvi ovosezonski trofej pa nam preostaje za vidjeti da li je do toga došlo upravo zbog poravnavanja tih mikrosocijalnih odnosa na terenu.

Bilo kako bilo, Cibona neće dovoditi nikoga na tu poziciju (jer za to financijske snage niti nema) a ovo znači veću minutažu za preostale bekove šutere Majcunića i Smajlagića. A Mesičeku su u klubu poželjeli sreću u nastavku karijere. A hoće li ju on odmah nastaviti u nekom drugom klubu ili će čekati istek sezone da bi naplatio ono što mu ugovor jamči to je sada na njemu da odluči.