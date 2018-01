Kek izgubio novu uzdanicu: Igrač Rijeke u Bundesligi!

Zimski prijelazni rok počeo je s prvim danom nove godine, a završit će 31. siječnja. Prijelazni rok u hrvatskom nogometu počinje tek 10. siječnja. Sve novosti na nogometnom tržištu u vezi s transferima igrača možete pratiti na našem portalu.

7. siječnja

23:02 - Rijeka je ostala bez još jednog igrača. Josip Elez (23), prošao je liječničke preglede u Hannoveru i u ponedjeljak će potpisati ugovor za njemački klub.

17:53 - Philippe Coutinho koji je u Barcelonu otišao za 160 milijuna eura sutra će biti i službeno predstavljen u novom klubu.

16:40 - Red Bull Salzburg odbio je ponudu Spartaka za Duju Ćaletu-Cara. Ruski klub za hrvatskog nogometaša ponudio je 12 milijuna eura, ali je austrijski prvak to odmah odbio.

11.20 - Ante Erceg napušta Hajduk. Ponajbolji igrač momčadi bijelih odlazi u Al Ahli Shabab iz Dubaija.

9:40 - Manchester United i Guangzhou Evergrande žele Garetha Balea. Navodno je kineski klub spreman Realu platiti traženih 85 milijuna funti.

8:10 - Manchester City je spreman Leicesteru ponuditi 50 milijuna funti za braniča Harryja Maguirea.

6. siječnja

23:05 - Arsenal će pustiti Alexisa Sancheza u City samo ako Mahrez stigne u London.

21:45 - Manchester United će pokušati dovesti Mesuta Özila iz Arsenala. Nijemac ovog ljeta može besplatno napustiti klub, ali su crveni vragovi spremni topnicima ponuditi odštetu kako bi ga doveli već u siječnju.

20:30 - Philippe Coutinho je novi Barcelonin igrač. Brazilski reprezentativac sve je dogovorio s katalonskim klubom koji će Liverpoolu platiti 160 milijuna eura. Ovo je treći najveći transfer u povijesti nogometa, više pročitajte OVDJE.

18.10 - Momčad Rijeke nastavlja se osipati. Prošlog su ljeta otišli Stefan Ristovski i Franko Andrijašević, a sada su to učinili Mario Gavranović, Marko Vešović, te Josip Mišić. Veznjak se priključio Ristovskom u Sportingu iz Lisabona.

As prendas chegaram no Dia de Reis. Bem-vindos ao Sporting CP, @_08wendel e Josip Misic! #BemVindoWendel #BemVindoMisic pic.twitter.com/wLJ5q6judV — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 6, 2018

- Dolazak u Sporting velik je korak naprijed u mojoj karijeri. Nisam puno razmišljao o dolasku na Alvalade. Ovo je prava prilika za mene. Alvalade je idealno mjesto da se razvijem i postanem bolji igrač - rekao je Josip Mišić koji je potpisao ugovor do 2023. godine.

Klub iz Lisabona je objavio otkupnu klauzulu za Mišića koja je postavljena na 60 milijuna eura.

16:50 - Gabonski reprezentativac Pierre-Emerick Aubameyang navodno je dogovorio transfer u Kinu, ali dortmundsku Borussiju napustit će tek na ljeto.



Njemački bundesligaš pristao je prodati svog najboljeg igrača u Kinu za 60 milijuna eura.

14:25 - Čelnici Liverpoola izgleda da su se već pomirili s prodajom Phillipea Coutinha koji je opet na korak do odlaska u Barcelonu. No, kako javljaju španjolski mediji, od Katalonaca traže Luisa Suareza i još nešto novca.

11:00 - Slaven Bilić u ljeto 2017. godine doveo je vratara Joea Harta, najavio ga kao spektakularno pojačanje, ali nakon njegova otkaza, West Ham se želi riješiti Harta. prema pisanju engleskih medija, on bi mogao preseliti u Newcastle jer je u West Hamu izgubio mjesto u početnoj postavi.

5. siječnja

20:22 - Nogometaš Rijeke Josip Mišić stigao je u Lisabon gdje bi trebao potpisati za Sporting. U glavnom portugalskom gradu ulovile su ga kamere O Joga. Nakon liječničkog pregleda potpisati će ugovor na pet i pol godina s odštetnom klauzulom od 45 milijuna eura. Rijeka bi za veznjaka trebala dobiti tri milijuna eura. U Sportingu je već bivši igrač Rijeke Stefan Ristovski.

18:00 - Nakon što je je Mario Gavranović i službeno napustio klub te potpisao za Dinamo, novu sredinu našao je i Marko Vešović. Crnogorac je danas stigao u Varšavu, gdje će proći liječnički te potpisati s poljskim prvakom Legijom u kojeg su ovaj tjedan stigli i Eduardo da Silva te Domagoj Antolić dok je trener Romeo Jozak. Rijeka bi za taj transfer trebala dobiti oko 500.000 eura.

Marko Vešović arrived to Warsaw. He will undergo medical on Friday 💪 🏃‍♂️ 📊

More information: https://t.co/ZpvTyvWlHM pic.twitter.com/IGh5rlnEVk — Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) 5. siječnja 2018.

14:10 - Domagoj Pavičić ostaje u Rijeci. Na početku sezone stigao je iz Dinama na posudbu, a sada je potpisao ugovor na četiri godine.

- Dobro sam se uklopio otkad sam stigao u klub, svi su me dobro primili i zadovoljan sam u Rijeci. Kao što sam naglasio i kada sam stigao početkom rujna, jako sam sretan što sam došao u Rijeku - rekao je Pavičić koji je u dresu Rijeke odigrao 18 utakmica i zabio dva gola.

11:10 - Ross Barkley iz Evertona kojem na ljeto istječe ugovor prelazi u Chelsea. Visina transfera je 15 milijuna funti.

09:00 - Talijanski mediji pišu da će se Emre Can na ljeto iz Liverpoola preseliti u Juventus.

4. siječnja

22:00 - Marko Pjaca i službeno je postao igrač Schalkea u kojem će biti na posudbi do kraja sezone.



- Puno sam razgovarao s bivšim igračem Schalkea Benediktom Howedesom o momčadi. Rekao mi je puno pozitivnih stvari o klubu i navijačima. Trener mi je rekao kakvu ideju igre ima i to mi se svidjelo. Sad se nadam da ću odigrati što više utakmica. Više ne osjećam nikakvu bol - rekao je Pjaca koji bi u njemačkoj momčadi trebao primati oko 150.000 eura mjesečno. Juventus će dobiti milijun eura, plus neke bonuse.

#Pjaca: Der Trainer hat mir viel von seiner Spielidee berichtet. Das hat mir gefallen. Und jetzt hoffe ich auf so viele Einsätze wie möglich. #S04 pic.twitter.com/lwRKR161CX — FC Schalke 04 (@s04) 4. siječnja 2018.

19:55 - Torino je potvrdio je Waltera Mazzarrija za svog novoga trenera nakon što je ranije u četvrtak otpušten srpski stručnjak Siniša Mihajlović. Mazzarri je tijekom karijere vodio Napoli i Inter, a posljednji posao bio mu je u engleskom Watfordu s kojim je prošle sezone zauzeo 17. mjesto u Premier ligi sa šest bodova više od klubova koji su ispali u drugu ligu.

18:45 - Arsene Wenger je poznati ‘lovac’ na mlade talente diljem svijeta. Sad je francuski trener bacio oko na Dinamova Danija Olma. Španjolac je očarao Francuza i navodno bi Arsenal u Maksimir uskoro mogao poslati i službenu ponudu, pišu 24sata.

16:55 - Filip Bradarić mogao bi napustiti Rijeku. Žele ga Bologna i Olympiakos, a Rijeka bi mogla zaraditi četiri milijuna eura.

14:00 - Al Ahli Shabab iz Dubaija poboljšao je ponudu za Antu Ercega. Iz Emirata sada Hajduku nude 1,5 milijuna eura, a igraču milijun dolara godišnje plaće, piše Dalmatinski portal. Igrač želi otići, na potezu je Hajduk.

11:48 - Mario Gavranović potpisao je za Dinamo. Potvrdili su to u Rijeci gdje je ovaj napadač igrao.

- Dinamo je još ljetos htio dovesti Marija Gavranovića, a nama u tom trenutku, to nikako nije odgovaralo i učinili smo sve da ga zadržimo, osobito zbog europskih utakmica koje su slijedile. Mario nije želio produžiti ugovor s Rijekom, a kako nije došla ni jedna druga ponuda, jedino što nam je preostalo je bilo prihvatiti ponudu Dinama. Poznato je i da bi Gavranović već 15. siječnja mogao, bez odštete, potpisati za Dinamo. Ovako je Rijeka za šest mjeseci Gavranovićevog ugovora dobila mladog i već dokazanog Pavičića s ugovorom na četiri i pol godine. Mariju zahvaljujemo na svemu što je napravio u dresu Rijeke i želimo mu još puno uspjeha u karijeri osim, naravno, kad bude igrao protiv Rijeke - rekao je sportski direktor Rijeke Srećko Juričić.

10:44 - Dinamu je zanimljiv Odise Roshi, albanski reprezentativac i bivši igrač Rijeke koji danas nastupa u Akhmatu iz Groznog.

- U pregovorima sam i sa zagrebačkim Dinamom, oni su pokazali zaista veliki interes za moje dovođenje. Iskreno, samo me Dinamo i zanima od svih slavenskih klubova. Vidjet ćemo kako će se sve razviti, ali Dinamo je realna opcija - rekao je Roshi za albanske medije.

09:00 - Branič Rijeke Josip Elez (23) trebao bi preseliti u Bundesligu. Njemački mediji pišu da je pred potpisaom za Hannover, a Rijeka će dobiti čak tri milijuna eura.

3. siječnja

22:00 - Jedan od najboljih igrača Hajduka Ante Erceg želi napustiti klub i zaraditi novac, ali zasad nema pravih ponuda, pišu 24sata. Brondby za njega nudi 700.000 eura, a jedan klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dva milijuna. No, samo bi 500.000 eura uplatili odmah, a ostatak ako Erceg ispuni očekivanja ili bi se u protivnom vratio na Poljud. Hajduk time nije zadovoljan.

Osim toga, Hajduk bi mogao prodati napadača Ivana Pešića u Dinamo Bukurešt. Kao odšteta spominje se svota od - 50 tisuća eura.

21:45 - Francuski Bordeaux zainteresiran je za lijevog beka Osijeka Petra Bočkaja, pišu tamošnji mediji.

21:20 - Bivši vratar španjolske reprezentacije i Barcelone Victor Valdes (35) zaključio je uspješnu karijeru. Valdes, koji ove sezone nije pronašao angažman, od aktivnog igranja oprostio se porukom na Twitteru "Hvala za sve", a potom je obrisao profile na društvenim mrežama i povukao se iz javnog života. Branio je i za Manchester United, Standard Liege, te Middlesbrough. Na vratima španjolske reprezentacije sakupio je 20 nastupa.

20:45 - Napadač Tottenhama, Harry Kane (24), već neko vrijeme se spominje kao moguće pojačanje europskog prvaka Real Madrida no njegov trener tvrdi da će klub odbiti ponudu ukoliko stigne ovaj mjesec.

- Kao odgovorna osoba u Tottenhamu rekao bih da ga nećemo htjeti prodati ukoliko stigne ponuda Real Madrida. Ostat će ovdje i morat će to razumjeti - rekao je Mauricio Pochettino za nogometni televizijski program El Chiringuito u Španjolskoj.

- No vidjet ćemo što će biti bude li tražio odlazak kao što su to učinili Modrić ili Bale. To se do ovog trenutka nije dogodilo - dodao je.

Luka Modrić prešao je iz Tottenhama u Real Madrid 27. kolovoza 2012., samo četiri dana prije isteka ljetnog prijelaznog roka, a to isto je učinio i ofenzivni Gareth Bale na posljednji dan ljetnog prijelaznog roka 2013. godine.

15:28 - Eduardo da Silva ipak se neće vratiti u HNL. Iako se nagađalo da bi mogao pojačati Rijeku ili Osijek on će, nakon što mu je istekao ugovor s brazilskim Atletico Paranaenseom, potpisati za poljsku Legiju koju vodi hrvatski stručnjak Romeo Jozak. Danas i sutra proći će liječničke preglede i potom potpisati za poljskog velikana.

.@EduardoDaSilva former player of clubs such as @Arsenal, @FCShakhtar and @gnkdinamo will undergo medical tests, after which he will sign a contract with Legia!

More information: https://t.co/0c7EFLwRx4 pic.twitter.com/kHxPefrY5v — Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) 3. siječnja 2018.

14:20 - Napadač španjolskog nogometnog prvoligaša Villarreala i reprezentacije DR Konga Cedric Bakambu (26) karijeru će nastaviti u kineskom prvoligašu Beijing Guoanu. Španjolskom klubu će pripasti 40 milijuna eura odštete za napadača kojeg su kupili 2015. od turskog Bursaspor za 7,5 milijuna eura.

Villarreal accept succulent offer from China for Bakambu https://t.co/P4UfRtF808 "There's nothing we can do" admitted coach Javi Calleja pic.twitter.com/lWYXSBaC6P — AS English (@English_AS) 3. siječnja 2018.

12:45 - Svjetski mediji raspisali su se o potezu 20-godišnjeg napadača Valencijine B momčadi - Rafe Mira. On je naime odbio ponudu Real Madrida te će karijeru vjerojatno nastaviti u engleskom drugoligašu Wolverhamptonu. Mladom napadaču nije se svidjela ponuda madridskog kluba koji ga je planirao uvrstiti u rezervnu momčad pa je radije odabrao englesku momčad.

11:30 - Domagoj Vida predstavljen je u Bešiktašu. Potpisao je ugovor do 2022. godine.

- Vidio sam veliku šansu za svoj napredak u Bešiktašu. Imamo ciljeve i u Ligi prvaka, iako znamo koliko je Bayern velik - rekoa je Vida i dodao:

- Nemam ni jedan profil na društvenim mrežama, svi su lažni! Prijatelji su mi pokazali onaj video 'Come to Besiktas. Možda ja pošaljem 'Come to Besiktas' pozivnicu Mandžukiću!"

11:20 - Fiorentina želi prodati Milana Badelja ovu zimu jer bi tako barem zaradili nešto prije nego li mu istekne ugovor u lipnju. Prethodno su za usluge hrvatskog reprezentativca bili zainteresirani Milan i Lazio, no Badelj želi u klub u kojem će igrati Ligu prvaka. U utrku su se zato uključili Sevilla, ali i Roma.

9:44 - Bivši Dinamov kapetan Domagoj Antolić otišao je u Varšavu gdje bi trebao potpisati ugovor s Legijom, piše Goal.com.

9:35 - Rijeka radi na dovođenju napadača koji će zamijeniti Marija Gavranovića. Novi list piše da na Rujevicu stiže Antonio Mirko Čolak (24), hrvatski napadač koji igra na posudbi za njemački Ingolstadt. Inače je član Hoffenheima. Uspoređuju ga s Mandžukićem.

2. siječnja

22:00 - Čini se da je gotova priča oko Marka Pjace. Talijanski mediji pišu da će do kraja sezone nosit će dres njemačkog bundesligaša Schalkea. Kao moguće Pjacine destinacije spominjali su se i Monaco, Zenit, te Anderlecht, no utrku je dobio njemački klub.

Cijena posudbe je milijun eura plus 500.000 u bonusima. Schalke je u dogovor s Juventusom želio ugraditi i opciju otkupa ugovora na koncu sezone, ali su čelnici torinske stare dame to odbili.

Cijelu priču potvrdio je i Juventusov trener Massimiliano Allegri koji je na novinarskoj konferenciji uoči dvoboja protiv Torina u četvrtfinalu Kupa Italije poručio:

- Imamo dobru momčad i ne trebamo pojačanja. Pjaca ide na posudbu jer mu treba kontinuitet utakmica. Želimo da igra i vrati se na ljeto spreman za novu sezonu.

19:00 - Vodstvo Chelsea ponudilo je Juventusu 56 milijuna eura odštete za brazilskog braniča Alexa Sandra (26).

Londonski bluesi su i prošlog ljeta pokušali angažirati Brazilca, ali je Juve odbio sve ponude. Međutim, mediji na čizmi navode kako vodstvo torinske stare dame promijenilo odluku i spremno je pustiti Sandra već ovog siječnja.

Veliki interes za njegove usluge pokazali su i Manchester United, te Manchester City, ali bluesi za sada nude najviše.

17:00 - Domagoj Vida stigao je u Istanbul gdje su mu navijači Bešiktaša priredili sjajan doček. Očekuje se da će ovih dana potpisati ugovor. Došao je kao slobodan igrač budući da mu je istekao ugovor s kijevskim Dinamom.

Beşiktaş taraftarı Domagoj Vida'yı coşkuyla karşıladı. pic.twitter.com/W6yTwd2Bas — Fotomaç (@fotomac) January 2, 2018

15:34 - Iako je Liverpool u kolovozu odbio Barceloninu ponudu od 130 milijuna eura za brazilskog veznjaka Philippea Coutinha (25), čini se da će se u zimskom prijelaznom roku ipak ostvariti taj transfer. Dnevnik Sport je objavio da je prelazak Coutinha u "blaugranu" praktično gotova stvar, te da će vrijednost transfera iznositi 150 milijuna eura.

14:50 - Zoran Mamić uskoro bi mogao preuzeti Nottingham Forest, nekadašnjeg osvajača Kupa prvaka (1979. i 1980.), a danas člana engleskog Championshipa, javljaju grčki i arapski mediji. Vlasnik Nottinghama je 50-godišnji Grk Evangelos Marinakis, inače Mamićev zagovornik i vlasnik i Olympiakosa.

12:35 - Juventus je nedavno potvrdio da će Marko Pjaca otići na posudbu, a belgijski mediji tvrde da neće ići u Schalke nego u - u Anderlecht. Nakon 21. kola Anderlecht za vodećim Clubom Bruggeom, kojeg vodi Ivan Leko, zaostaje velikih 13 bodova.

Anderlecht want to sign the Croatian winger Marko PJACA on loan from @juventusfc. An ambitious effort...

[@hln] pic.twitter.com/fv6ax2B3Cy — The Anderlecht Bible (@AnderlechtBible) 2. siječnja 2018.

9.40 – Iako se posljednjih dana pisalo o dolasku u Rijeku, za bivšeg hrvatskog reprezentativca Eduarda da Silvu zainteresiran je turski prvoligaš Yeni Malatyaspor. Turski mediji navode kako pregovori traju već neko vrijeme. Yeni Malatyaspor ove sezone ušao je u prvu ligu te je deseta momčad prvenstva.

9.30 – Belgijski Standard mogao bi smijeniti trenera Sa Pinta, a mediji nagađaju da bi na njegovo mjesto mogao Robert Prosinečki ako ne postane izbornik BiH. Žuti je tijekom igračke karijere igrao i za Standard (21 nastup, 4 gola).

9.15 – Kineski Jinagsu Suning, koji trenira Fabio Capello, i Jelavićev Guizhou žele dovesti Antu Ercega iz Hajduka.

9.00 – Dinamu stiže najveće pojačanje ove zime, a standardni veznjak napušta Maksimir. Opširnije pročitajte ovdje.

8.30 – Prvi dan prijelaznog roka potrošeno je više od 250 milijuna eura. Rekordan je bio prelazak Virgila Van Dijka iz Southamptona u Liverpool za 79 milijuna eura. Potom slijedi transfer Diega Coste u Atletico Madrid, pri čemu je Chelsea zaradio više od 60 milijuna eura. Također, treći najviši transfer ostvario je Bayern koji je iz Hoffenheima doveo veznjaka Sandra Wagnera za 13 milijuna eura.