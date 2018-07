Brazilska legenda nahvalila Modrića: Vjerujte, to je jako teško

Brazilac Kaka, posljednji nogometaš koji je osvojio Zlatnu loptu prije ere Ronalda i Messija, nahvalio je kapetana hrvatske reprezentacije Luku Modrića.

- Luka Modrić pokazuje da je lako igrati nogomet. No, vjerujte mi, to je jako teško. Još je teže igrati na Svjetskom prvenstvu, a on to radi kao nešto najnormalnije. Za njega je to poput plesa - rekao je Kaka.

Kaka i Modrić zajedno su igrali u Real Madridu.

- On je nevjerojatan igrač. Četiri puta je osvojio Ligu prvaka, sada je u finalu Svjetskog prvenstva i kapetan je svoje reprezentacije. Zaslužio je sve to jer je dobar i pristojan. Čestitam mu na svemu.

Modrić je na SP-u nastupio u svih šest utakmica i odigrao 604 minute. Zabio je dva gola, upisao jednu asistenciju, pretrčao ukupno 63 kilometra i tri puta je proglašen igračem utakmice.

