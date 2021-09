Francuski prvak Lille ubilježio je u 7. kolu tek drugu prvenstvenu pobjedu svladavši kod kuće Reims s 2-1.

Vrata Lillea branio je Ivo Grbić, dok je u 75. minuti u igru ušao i Domagoj Bradarić.

Rennes je s čak 6-0 "potopio" Clarmont, a Lovro Majer nije bio u sastavu Rennesa zbog ozljede kuka.

Montpellier i Bordeaux odigrali su 3-3, dok je Monaco Nike Kovača svladao St Etienne s 3-1.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Ligue 1 - Lille v Stade de Reims Soccer Football - Ligue 1 - Lille v Stade de Reims - Stade Pierre-Mauroy - Villeneuve-d'Ascq, France - September 22, 2021 Lille's Benjamin Andre and teammates applaud fans after the match REUTERS/Pascal Rossignol PASCAL ROSSIGNOL