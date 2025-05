Boysi poslali važno upozorenje svima koji danas dolaze na Maksimir, evo što poručuju

Večeras od 19.15 sati na Maksimiru se igra vrlo važna utakmica pretposljednjeg, 35. kola HNL-a u kojoj Dinamo samo formalno gostuje kod Lokomotive. Utakmica se originalno trebala igrati u Kranjčevićevoj ulici, no ondje su prošlog mjeseca počeli radovi na izgradnji novog stadiona koji bi trebao biti gotov do kraja 2026. godine. Lokomotiva će sve svoje domaće utakmice do otvaranja novog stadiona igrati u Maksimiru.

Navijači Dinama moći će biti na svom sjeveru iako je njihov klub u ovoj utakmici gost. Na današnjem gradskom derbiju, kako vele, pripremili su dvije koreografije, a uoči utakmice pripremili su i poruku za navijače u kojoj piše:

"Za današnju utakmicu imamo spremne 2 koreografije: jednu pred početak utakmice i drugu na početku drugog poluvremena. Tijekom izvođenja obje koreografije ne pali pirotehniku i slušaj upute s razglasa. Papire na svojoj stolici ne diraj dok za to ne dobiješ uputu sa šipke. Prolaze ostavite slobodnima jer će oni zadnji biti popunjeni. Ne ostavljajte prazna mjesta na tribini i prilikom dolaska na istu slušajte ljude zadužene za izvođenje koreografije - oni će vas uputiti koje sektore da popunjavate. Na tribini budite najkasnije sat vremena prije početka utakmice", poručuju.

Podsjetimo, Dinamo je dva kola prije kraja na ljestvici drugoplasirani s bodom manje od vodeće Rijeke koja u nedjelju od 18.45 sati igra na Poljudu protiv trećeplasiranog Hajduka. Dobije li Dinamo, Hajduk će ostati i bez matematičke teorije kao faktora kod osvajanja naslova prvaka. Dinamo bi pobjedom preuzeo vrh ljestvice i stavio pritisak na Rijeku uoči Jadranskog derbija.