Ćorić iskreno: Marin nije ništa posebno, ja sam jako loš, a Mandžo se pripremao

Posljednji turnir koji je odigrao bio je onaj u Rotterdamu, početkom ožujka ove godine. Poražen je u polufinalu od Mađara Fucsovicsa, a tu mu se i pogoršala ozljeda ramena, zbog čega je Borna Ćorić (24), ne želeći i dalje trpjeti velike bolove, morao na operaciju koja je obavljena u svibnju u New Yorku u klinici poznatog sportskog kirurga Davida Altcheka. Otad je Borna u procesu oporavka, šest mjeseci nije igrao, a sada se vratio terenu na sportsko-humanitarnom spektaklu “Gem, set – Hrvatska!” u Petrinji. Odigrao je svoje, u paru s odbojkašicom Nikolinom Božičević, nije ušao u polufinale, ali to i nije bio cilj...

Neće ga biti na Igrama

– Ovo je predivan događaj i velika mi je bila čast da sam bio dio toga. Kad me Marin Čilić pozvao prije nekoliko tjedana, tome sam se jako razveselio. I uistinu je bilo super, dobro smo se zabavili – kazao je Ćorić na početku razgovora. I ostali njegovi odgovori bili su kratki, precizni i – iskreni.

Kako je bilo igrati protiv Modrića i ostalih nogometnih zvijezda?

– Bilo je to sjajno iskustvo. Prije dvije godine nisam mogao nastupiti na ovoj priredbi jer sam igrao na nekom turniru na travi. No ove je godine je situacija bila drugačija. Imao sam ovdje dobar test za to da vidim kako mi je rame. I da, jako se veselim igrati tenis s drugim sportašima. Nekoliko sam puta za to imao priliku, ali nikad na ovakvom turniru i na ovakvoj razini.

Može li se reći da je ovo vaš definitivan povratak na teren i igri?

– Ovo u Petrinji je bio dobar dan da se to obilježi. Prvi put sam probao igrati prije dva-tri tjedna, ali trpio sam lagane bolove pa sam odlučio to još malo odgoditi. Tako da sam se na neki način na ovom turniru u Petrinji vratio igri.

A kad biste se onda mogli vratiti profesionalnim turnirima?

– Pa, evo, moram se još konzultirati s timom, kao i s doktorima. Nećemo žuriti, ciljamo na US Open, ali nismo sigurni. Kako sam i ranije govorio: bez ikakvog pritiska. Ako uspijem – odlično, to je bonus. Ako ne uspijem – čekat ćemo neku sljedeću priliku.

Je li vam malo žao što vas neće biti na Olimpijskim igrama u Tokiju?

– Naravno da mi je žao. Bio sam prije pet godina u Riju, bilo mi je odlično i zbilja bih volio ponoviti to iskustvo. S obzirom na to da sam tamo izgubio u prvom kolu (od Gillesa Simona – op. a.), nisam se baš nešto proslavio, s nestrpljenjem sam očekivao sljedeće Igre. Veselio sam se ovima u Tokiju, ali nije se moglo, došla je ozljeda ramena i sve poremetila.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 13.07.2021., Petrinja - Odrzano je drugo izdanje humanitarno - sportskog spektakla Gem Set Hrvatska. Projekt je to koji organizira Zaklada Marin Cilic, a okuplja najpoznatije sportase i sportasice Hrvatske s ciljem izgradnje sportskih igralista za djecu i promocije vaznosti bavljenja sportom od najranije dobi. Mario Mandzukic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako komentirate Mektićevo i Pavićevo osvajanje Wimbledona u paru?

– Mislim da je to fantastičan uspjeh, ali ne mogu reći da je to nešto što me je previše iznenadilo. Iskreno, nisam gledao nijedan teniski meč otkako sam se ozlijedio. Tako da ne mogu govoriti o njihovoj igri u Londonu, ali gledao sam ih na Australian Openu, kao i u Rotterdamu i bili su dobri, a i po njihovim rezultatima se vidi da su u vrhunskoj formi. To je uistinu fenomenalno, jako mi je drago zbog njih.

Kakvi vam se čine nogometaši, Modrić i ostali, u tenisu?

– Pa, vidjelo se da Perišić igra odlično, a Mandžukić je mjesec dana trenirao za ovaj turnir i to se i osjetilo.

Ovo ljeto se okušao u ronjenju

A kakvi ste vi u nogometu?

– Za Marina i ostale ne mogu komentirati... Zapravo mogu. Nije ni Marin ništa posebno. Marin je loš, ali ja sam uistinu jako loš.

No zato ste se vi ovo ljeto bacili na ronjenje? Je li to dio oporavka?

– Prijatelj me pozvao da idemo roniti pa sam se malo okušao i u tome. Želio sam jednom i to probati jer u ovo doba godine obično imam samo pet slobodnih dana pa ne stignem. Stoga je ovo bila prava prilika.

Nakon što je i Đoković osvojio 20. Grand Slam naslov, i tako se izjednačio s Federerom i Nadalom, rasplamsale su se polemike oko toga tko je od njih trojice najbolji tenisač svih vremena. Što vi mislite o tome?

– Ne bih se htio uplitati u to. Nedvojbeno je da Đoković u ovom trenutku igra najbolji tenis, ali o tome tko je najbolji u povijesti nema suglasja, a neće ga ni biti. Netko će reći da je to Novak, drugi da je Roger, treći su za Rafu. Definitivno su sva trojica za tenis i sport napravila nevjerojatne stvari, a tko je najbolji tenisač svih vremena, neka netko drugi procijeni.