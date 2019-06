'Bolničarka' i Raptorsi na korak do naslova

Sudeći po njihovoj igri u četvrtoj utakmici finala, moguće je da smo pred završnim poglavljem dinastije Ratnika u NBA ligi. Trostruki prvaci NBA lige i peterostruki finalisti u nizu, dospjeli su pred zid.

U četvrtoj utakmici finalne serije za naslov NBA prvaka, Golden State Warriorsi izgubili su od Toronto Raptorsa i drugu utakmicu kod kuće (92:105) pa sada jedina kanadska NBA momčad vodi 3-1 i ima meč-loptu na svom parketu.

Momčad predvođena genijalnim Kawhijem Leonardom, ponajboljim napadačem i defenzivcem cijele lige, ima veliku priliku za povijesni uspjeh. Toronto Raptorsi postoje 24 godina i do ove sezone nikad nisu bili ni konferencijski prvaci pa tako o tome što se sada događa sanjaju sve te 24 godine.

Predvođeni igračem smiješnog prezimena Nickom Nurseom (nurse na engleskom znači medicinska sestra ili bolničarka), Raptorsi igraju vrlo ozbiljno i organizirano. A samopouzdanje potrebno da se nose s braniteljima naslova stekli su tako da su u ovogodišnjem doigravanju eliminirali Orlando Magic (4-1), potom i Philadelphia Sixerse (4-3), i to sretnim košem Leonarda, te u konferencijskom finalu Milwaukee Buckse (4-2), i to nakon što su gubili 0-2.

Treba reći da tijekom sezone najbolji igrač Warriorsa Kevin Durant u finalnoj seriji nije odigrao ni jednu utakmicu, a vjerojatno i neće, a treću (koja je također izgubljena) morao je propustiti i najbolji šuter prvaka Klay Thompson. Dva su to ključna faktora izgubljenih utakmica.

A Raptorsi su sve to jako dobro iskoristili i sada su u prilici da uoči pete utakmice na svom terenu (noć na utorak) zapjevaju “Warriors, come out to play”, pjesmu iz kultnog filma Waltera Hilla “Ratnici” o njujorškim bandama.

Inače, Raptorsi su momčad s dosta stranaca. Marc Gasol i Serge Ibaka španjolski su reprezentativci, a Kamerunac Pascal Siakam najjači je kandidat za najboljeg šestog igrača sezone. Tu je još i britanski reprezentativac OG Anunoby, a posebnost ovog sastava je i to što imaju i diplomanda s Harvarda Jeremyja Lina, prvog košarkaša podrijetlom iz Tajvana koji igra u NBA ligi.