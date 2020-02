Bivši dinamovac upozorava modre: To ne može biti slučajnost

Koliko je god razlog za poraz Dinama jaka bura, na koju se plavi u četvrtfinalu kupa nisu uspjeli naviknuti pa su izgubili od Rijeke i oprostili se od tog natjecanja, svaki poraz u Dinamu u najmanju je ruku neuobičajen i nosi svoje posljedice, veće ili manje. Ne vjerujemo da je to ispadanje iz kupa ostavilo poseban trag, a je li ostavilo bilo kakav, vidjet će se danas kada u Maksimir dolazi Gorica.

Poraz od Rijeke može biti i negativan, odraziti se na psihu igrača, a onda bi novi neuspjeh, u današnjoj utakmici, kod nekih značio nepotrebno paljenje alarma za uzbunu. No, rujevički poučak može biti i pozitivan, može dodatno razbuditi igrače Nenada Bjelice koji žele sprati sa sebe ostatke bure iz Rijeke i vratiti se na uobičajeni pobjednički kolosijek.

Kako će to izgledati danas u Maksimiru, zanima i Andreja Panadića, legendarnog igrača Dinama, ali i igrača koji je igrao u velikogoričkom klubu, tadašnjem Radniku. Doduše, zbog obveza u Sloveniji pitanje je hoće li moći izravno pogledati taj sraz.

– Nastavljam s radom u Rudaru iz Velenja, dobro smo odradili pripreme i sad idemo pokušati spasiti što se spasiti da. Prvenstvo počinje 22. veljače i pokušat ćemo se što bolje spremiti. Vodio sam Rudar u posljednjih pet-šest utakmica, sad ćemo pokušati u drugom dijelu napraviti sve što je moguće – javio nam se Panadić, koji je odigrao više od 150 utakmica za maksimirsku momčad, igrao je i za reprezentaciju bivše države.

Neće mu biti lako u Rudaru, na posljednjem je mjestu prve slovenske lige, momčad koja u 20 kola nema nijednu pobjedu, ima osam remija i 12 poraza, devet bodova mu bježi deveto mjesto koje vodi u kvalifikacije za ostanak u ligi.

No, nas više zanima kako Panadić gleda na današnji susret svoja dva bivša kluba, a za oba je emocionalno vezan.

– A dobro, zna se tko je favorit iako ne treba zaboraviti da je Gorica u Maksimiru dosad igrala dosta dobro. Nije sporno da je Dinamo kvalitetniji, ali vidio sam da je Gorica dobro posložena momčad, klub ima ambicije koje sežu do plasmana u Europu – kazao je Panadić.

Iako Dinamo nije protiv Gorice u dosadašnjih šest susreta ispustio nijedan bod, nisu to bile utakmice u kojima su se plavi mogli prošetati do tri boda, tri su susreta završila samo s jednim pogotkom razlike, ostala tri s dva razlike za plave (posljednji u Gorici donio je slavlje Dinamo s 4:2).

– Istina je da Gorica nije uspjela uzeti plijen protiv Dinama, ali je igrala dobro i nije u nekim utakmica bila daleko od toga da nešto osvoji. Neprijeporno je da je Dinamo puno jači, ali svaki je put protiv Gorice to baš i morao dokazivati.

Bio je Dinamo favorit i protiv Rijeke, pa se oprostio porazom od nastavka natjecanja u kupu.

– Tu utakmicu ne bih komentirao, u prvenstvu će Dinamo sigurno biti prvak. Ta se Rijeka dogodila zbog onakvog vremena kakvo je bilo na Rujevici. Uvjeti nisu bili nogometni, a to svakako nije odgovaralo Dinamu koji želi igrati, nadigravati se. Idealno je za momčad koja je slabija i koja je jedino mogla ‘fajtom’ doći do plijena, i uspjela je. No, kup je jedno, prvenstvo je drukčije natjecanja, tako da je jasno da će Dinamo na kraju biti prvi. Pitanje je samo s kolikom razlikom. No, meni je cijelo prvenstvo zanimljivo, dosta se klubova bori za vrh, ovi dole bore se za ostanak, svi za nešto igraju – kazao je Andrej Panadić.

Za izlazak u Europu bori se i Gorica.

– Veselim se što je i Gorica tu, a momčadi je to sigurno dodatni motiv da pokuša “otkinuti” pokoji bod u Maksimiru.

Dinamo je konstanta na vrhu, no Gorica je u dvije sezone pokazala da je ozbiljan klub.

– Postali su klub kojeg se mora poštovati, to što su dugu godinu zaredom pri vrhu više ne može biti slučajnost. Dobro su se snašli prve godine, nekad treba imati i sreće, ali je vidljivo da pametno rade, dovode igrača koji im odgovaraju, prodaju igrače za lijepe iznose, a i organizacijski je klub jako dobro postavljen. Vidim uvjete u kojima rade i doista im za taj rad ništa ne nedostaje – zaključio je Panadić.

No, još im nedostaje plijen protiv Dinama, pokušat će trener Sergej Jakirović do toga stići danas protiv svog prijatelja Nenada Bjelice.