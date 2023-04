Bišćan reagirao na prvo ispuštanje bodova: Moramo biti realni, nismo ni zaslužili više

Dinamo je na gostovanju protiv Istre 1961 u Puli na Aldo Drosini odigrao jednu iznimno blijedu i nesadržajnu 0:0 utakmicu, što ujedno i prvo ispuštanje bodova za novog stratega Dinama, Igora Bišćana nakon uvodne dvije pobjede.

- Teška, čvrsta utakmica. Dugo smo tražili svoj ritam. Pronašli smo ga tek u drugoj polovici prvog poluvremena. Naravno da je tome razlog i naš protivnik koji je bio dosta čvrst, dinamičan i energičan. Nametnuo nam se u početku utakmice i poremetio nam ritam. Kroz cijelu utakmicu smo se mučili u nastojanju da kontroliramo igru i na kraju se moramo zadovoljiti bodom. Priželjkivali smo više, ali moramo biti realni i reći da nismo zaslužili više. Istra je zaslužila što je dobila - rekao je Bišćan.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dinamo je u prvom dijelu susreta djelovao poprilično blijedo i sporo, ali strateg plavih nije zadovoljan igrom tijekom cijelog susreta.

- Kroz cijelu utakmicu smo morali biti bolji u osvajanju dugih lopti. To diktira dosta drugih zbivanja na terenu. Ekipa koje se tu nametne raste. To se i vidjelo, posebice u prvom dijelu. Bili smo usporeni. Ne znam koji je razlog, ali to je činjenica.

Dinamo ima probleme s kadrom, zbog zrećeg žutog kartona u idućem susretu plavi ne mogu računati na makedonskog reprezentativca Stefana Ristovskog.

- To su problemi koji su evidentni. Prije ili kasnije ćemo morati igrati bez tih koji su na rubu trećeg žutog kartona. Dobra je stvar da će nam ova utakmica pomoći da se dignemo fizički. Vidjelo se i danas da nismo u stanju napraviti kontrapritisak protivniku - rekao je Bišćan, te dodao:

- Drugačije bi to izgledalo da jesmo. Neki mlađi igrači će dobiti priliku na koju nisu računali, neki igrači se moraju fizički dići, a onda ćemo morati izgurati još ovaj tjedan pa će biti nešto lakše kad to prođe.