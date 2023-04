UŽIVO OD 17 Novi ispit za Bišćana, kod Istre je Dinamo posljednji put izgubio, stigli sastavi

SCENA IZ RIJEKE

Stranica koju prati 3 milijuna ljudi objavila fotografiju s Hrvatima u kavezu

A stranica na Twitteru Out Of Context Football pronašla je zanimljivu fotografiju s te utakmice. Objavili su fotografiju na kojoj se navijači Hajduka doslovno u kavezu. To je dio tribine na Rujevici koji je raritet u svjetskom nogometu.