FOTO Ovo su najluđe frizure u povijesti nogometa! Neke od ovih je teško i objasniti
Giovanni Simeone, sin legendarnog trenera Diega Simeonea se prilikom jednog treninga igrajući sa argentinski River Plate pojavio s frizurom pri kojoj je bio ćelav na sredini, a imao puno kose sa strane. Danas kao 28-godišnjak igra u redovima Torina i ima znatno normalniju (ili dosadniju) frizuru.
Kontroverzni, famozni i ludi Talijan Mario Balotelli tijekom svoje je igračke karijere imao svakakve neuobičajene frizure, a većini nogometnih ljubitelja je najviše u pamćenju ostala frizura koju je imao na Euru 2012. igrajući za Italiju. Mnogi su rekli da frizura izgleda kao da je stavio malo majoneze iz tube na glavu.
Tema ludih nogometnih frizura jednostavno se ne može napraviti, a da ne spomenemo ludu, ali i kultnu frizuru Ronalda Nazarija na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine, s poznatim 'polumjesecom' u predjelu čela.
Sada jedno malo poznatije ime, bivši reprezentativac Angole, Loco. Očito je Loco išao kopirati famoznu frizuru brazilskog Ronalda, te joj dodati vlastiti štih. Sami procijenite koliko je uspio u tom naumu.
Bivši engleski reprezentativac Joe Cole je tijekom većine svoje karijere imao normalne, konvencionalne frizure. Međutim, igrajući za West Ham 2002. godine odlučio se za crveno-rozu crtu koja se pružala po desnoj strani glave. Nadasve ekscentričan izbor.
Jedna od najpoznatijih neobičnih frizura u svijetu nogometa je ona koju je nosio nigerijski branič Taribo West. Na prijelasku iz 20. u 21. stoljeće West je oduševljavao ili ogorčavao nogometnu javnost svojim zanimljivim izborima, ovisno o tome kog pitate, a njegova frizura s mješavinom obrijane glave i zelenih pletenica je nešto o čemu se i danas priča.
Bivši austrijski reprezentativac Paul Scharner je tijekom svoje karijere često nosio različite lude frizure, a ona koju je, igrajući za Wigan, imao s plavim natpisom "Thanx" na pozadini glave je definitivno jedna od najčudnijih.
Jedan od najskupljih nogometaša u povijesti nogometa, Paul Pogba, vrlo često je plijenio pažnju svojim ponašanjem izvan terena, pa tako i plejadom neobičnih frizura. Jedna od najposebnijih bila je ona kad je sa strane imao izbrijanu svoju frazu "Pogboom" koja je nastala zbog njegovih snažnih dalekometnih udaraca.
Bivši portugalski reprezentativac Miguel Veloso je u kasnijim fazama svoje karijere postao poznat po iznimno kvalitetnim i dobrim frizurama, zbog kojih je često bio i model za razne časopise i revije. Međutim, u početku karijere to i nije bio slučaj, što i dokazuje njegov propali pokušaj 'fudbalerke' za vrijeme igranja u Sportingu.
Marokanski napadač Marouane Chamakh je žario i palio u kasnim 2000-ima za vrijeme igranja u Bordeauxu, zbog čega je zavrijedio i transfer u Arsenal. No njegova frizura nikad nije pratila njegov talent, s čudnim miksom zalizane frizure i ćelave glave.
Brazilski playmaker Marcelinho je možda i jedan od najpodcjenjenijih igrača u povijesti Bundeslige. Najpoznatiji je bio po igrama za Herthu iz Berlina, ali i po svojim konstantnim bojanjima kose. Ona koja je trebala biti obojana u njemačku zastavu, a na kraju više izgledala kao zastava Belgije, je privukla najviše pozornosti.
Još jedan brazilski nogometaš, Vagner Love, svoje je ime izgradio dugogodišnjim nastupanjem za ruskog velikana CSKA iz Mosvke. Poznat je po svojim kultnim pletenicama, koje je vrlo često bojao različitim bojama, a plava je najviše ostala u sjećanjima nogometnih ljubitelja.
Bivši napadač Tottenhama i engleske reprezentacije, te bivši suigrač Luke Modrića, Jermain Defoe, većinom je u svojoj karijeri bio bez frizure, odnosno ćelav. U jednoj je utakmici, pak, šokirao otočku javnost kad se pojavio s kosom crtom kratke kose nasred glave.
Jedini Hrvat koji je zavrijedio svoje mjesto je Ivan Perišić, koji je 2016. na Europskom prvenstvu dao napraviti šahovnicu na bočnoj strani. I dan danas se priča o toj Perišićevoj frizuri kao jednoj od najposebnijih u povijesti velikih natjecanja.
Odnedavno umirovljeni bivši reprezentativac Obale Bjelokosti Gervinho je zbog poveza na kosi i pokušaja sakrivanja svojeg enormnog čela postao jedan od najranijih 'memeova' u povijesti nogometnih zajednica na društvenim mrežama. Taj meme je, primjerice, pomogao izgraditi karijeru jednog od najuspješnijih britanskih youtubera svih vremena, KSI-ja.
Zaključit ćemo ovaj pregled jednom frizurom koja možda i nije bila toliko luda kao neke druge, ali je postala ikonična za mnoge obožavatelje nogometa. Riječ je o rozo obojanoj frizuri Šveđanina Freddieja Ljungberga, koji je s tom frizurom briljirao u Arsenalu.