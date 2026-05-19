SPAŠAVA REPUTACIJU

Benfica pronašla Mourinhovog nasljednika? Bivši trener Manchester Uniteda je favorit za klupu Orlova

FILE PHOTO: Premier League - Brentford v Manchester United
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
19.05.2026.
u 12:17

41-godišnji Portugalac najgori je trener Uniteda po postotku pobjeda još od odlaska Sir Alexa Fergusona. Unatoč tome, u Portugalu još uvijek uživa veliko poštovanje budući da se u toj zemlji profilirao u jednog od najtalentiranijih europskih trenera

Čini se kako je povratak Josea Mourinha na klupu madridskog Reala gotova stvar. Mnogi španjolski i portugalski mediji pišu kako je potpis ugovora samo formalnost i kako će 'The Sprecial One' sljedeće sezone ponovno voditi Kraljevski klub. To znači da će napustiti klupu Benfice nakon samo jedne sezone pa lisabonski Orlovi sada moraju tražiti novog trenera.

Mourinho je odradio neporaženu sezonu u prvenstvu, ali previše neodlučenih rezultata na kraju je značilo da su završili treći i nisu izborili ni kvalifikacije za Ligu prvaka sljedeće sezone. Unatoč tome, u klubu su bili odlučni zadržati Mourinha, no postaje sve jasnije kako to nije moguće. Predsjednik kluba Jose Manuel Rui Costa zato bi se mogao okrenuti bivšem treneru Manchester Uniteda Rubenu Amorimu.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

41-godišnji Portugalac najgori je trener Uniteda po postotku pobjeda još od odlaska Sir Alexa Fergusona. Unatoč tome, u Portugalu još uvijek uživa veliko poštovanje budući da se u toj zemlji profilirao u jednog od najtalentiranijih europskih trenera. Sa Sportingom, Benficinim gradskim rivalom, osvojio je po dva prvenstva i kupa te još jedan kup s Bragom.

Osim toga, već ima i poveznicu s Benficom budući da je upravo u tom klubu 2017. završio igračku karijeru. Ode li Mourinho, Amorim se čini kao odlična zamjena, a odradi li dobar posao obnovit će si reputaciju i vratiti se na radar najmoćnijih europskih klubova. 
Ključne riječi
Manchester United Benfica Jose Mourinho Ruben Amorim

