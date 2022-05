BBB-i za utakmicu u kojoj Dinamo lovi naslov mogu kupiti 638 ulaznica

Šibenik i Dinamo sastaju se u nedjelju (19:05) na Šubićevcu u 35. kolu HNL-a u susretu u kojim plavi pobjedom osiguravaju naslov prvaka.

Očekuje se velik interes BBB-a za ovu utakmicu, no Dinamo je dobio tek 638 ulaznica, dok domaći navijači na raspolaganju imaju 2913 ulaznica.

"Za ulazak na stadion potrebna su osobna iskaznica i ulaznica. Do dana susreta ulaznice će se u pretprodaji prodavati po cijeni od 100,00 kuna, dok će na dan odigravanja utakmice ulaznica iznositi 150,00 kuna. Za svu djecu do 14 godina ulaznica je kao i do sada besplatna, ali je potrebno da posjeduju ulaznicu zbog ulaska na stadion", objavili su iz Šibenika.

Dinamo trenutačno ima četiri boda više od Hajduka, a do kraja prvenstva ostala su dva kola. Dinamo u sljedećem kolu ide kod Šibenika pa će u zadnjem ugostiti Hajduk.

Plavima za naslov prvaka treba još pobjeda u Šibeniku pa derbi u posljednjem kolu neće imati rezultatski značaj. Susret se igra u nedjelju u 19:05, a u plavi su slavili u sva tri međusobna susreta ove sezone (3:0 i 2:0 u Maksimiru, 2:1 na Šubićevcu). Hajduk će se nadati da Šibenik neće izgubiti i da onda Splićani pobjedom na Maksimiru mogu do naslova.