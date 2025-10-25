Naši Portali
SERIE A

Baturina i Smolčić igrali protiv Parme, hrvatski reprezentativci došli do igračkih minuta

25.10.2025.
Za Como je cijelu utakmicu odigrao Ivan Smolčić, dok je Martin Baturina zaigrao od 72. minute. Como je ostao na vrlo dobroj šestoj poziciji na ljestvici.

Nogometaši Udinesea ostvarili su u osmom kolu talijanske Serie A treću pobjedu ove sezone, na svom su stadionu ove subote pobijedili Lecce 3-2.

Nakon prvog poluvremena Udinese je imao dva gola prednosti nakon što je Karlstrom iz teškog kuta lijepo pogodio u 16. minuti za 1-0, dok je Davis u 37. pogodio glavom za 2-0. Gosti iz Leccea su se vratili u igru nakon što je Berisha u 59. minuti bio strijelac iz slobodnog udarca za 1-2.

Do kraja je Lecce napadalo i tražilo barem bod, ali je u 89. minuti uslijedio kontranapad kojeg je golom okončao Buksa za 3-1. U 96. minuti Ndri je lijepo pogodio za drugi gol gostiju i konačnih 3-2 Udinesea.

Parma i Como su odigrali utakmicu bez pogodaka. Zbog ozljede hrvatski igrač Matija Frigan i dalje nije u konkurenciji za igru kod Parme. Za Como je cijelu utakmicu odigrao Ivan Smolčić, dok je Martin Baturina zaigrao od 72. minute. Como je ostao na vrlo dobroj šestoj poziciji na ljestvici.

Ključne riječi
como Parma Serie A

Kupnja