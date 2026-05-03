Barcelona se spremala objaviti dolazak velikog pojačanja, ali onda se u priču ubacio turski velikan

Portugalac Bernardo Silva ovog će ljeta nakon dugih devet godina napustiti Manchester City kao slobodan igrač. 31-godišnji Portugalac osvojio je sve što je mogao u dresu 'Građana' te se odlučio na novi izazov u karijeri. Kao najozbiljniji kandidat za njegovo dovođenje spominjala se Barcelona, no onda se igraču s nestvarnom ponudom javio turski Galatasaray.

Njegov prelazak u Kataloniju navodno je bio 80 posto gotov, po mišljenju nekih insajdera, no plaća koju mu Galatasaray nudi mogla bi značajno pomrsiti račune Barceloni. Turski klub navodno je za Silvu pripremio trogodišnji ugovor vrijedan čak 50 milijuna eura. To znači da bi godišnje primao oko 17 milijuna eura, koliko ga plaća i City, a Barcelonu mu ne može ponuditi takvu plaću.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

U Kataloniji bi s druge strane imao puno veće šanse boriti se za trofeje pa i svoj drugi naslov u Ligi prvaka, a taj se faktor ne može ignorirati. S druge strane, Galatasaray mu nudi da bude dio ambicioznog projekta turskog kluba. Novi/stari prvak Turske želi izgraditi momčad sposobnu za iskorak u Europi, konkretno u Ligi prvaka, a to dokazuje i njihov roster. U klubu se već nalaze zvijezde poput Victora Osimhena i Leroya Sanea s plaćama od 20, odnosno u slučaju Nijemca 15 milijuna eura godišnje. Kada se tome dodaju igrači poput Illkaya Gundogana, Gabriela Sare i Wilfrieda Singoa, jasno je kako je njihov krajnji cilj postići zapažen rezultat u Ligi prvaka.

Bernardo Silva za City je odigrao ukupno 454 utakmice te zabio 76 golova, a asistirao za njih 77. Osvojio je čak šest naslova prvaka Engleske, Ligu prvaka 2023., a 2019. bio je proglašen najboljim igračem kluba. Nakon dugo vremena u Manchesteru, spreman je za novi izazov, a ostaje za vidjeti hoće li ga karijera odvesti u Španjolsku ili Tursku.